В ТРЦ Galleria Minsk устроят черную пятницу и раздадут 100 подарков на 2000 рублей

Источник материала: Myfin



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В распродажах участвуют как мировые сети, так и национальные операторы. В частности, в H&M все товары подешевеют на 20%, в «Спортмастере» – на 25%, а в Koton и Calzedonia – на 30%. А в New Balance, Puma, Intimissimi и Mohito скидки будут доходить до 50%. На видном месте разместят товары, которые можно будет забрать за полцены.

Еще больше сбросят в магазине одежды Gloria Jeans (до 80%), салоне обуви Todo и часовом бутике Ziko (в обоих – до 70%). Самые высокие скидки ожидаемо будут в ювелирных сетях Diamante и «7 карат» (до 90%). Техника от Apple, Samsung, Sony, HP и Xiaomi упадет в цене на 20-50%. Подешевеет и косметика: в NYX сбросят цены на все товары на 30%, в FOI и Mina – на 25%, а в Mixit – до 50% на выделенный ассортимент.