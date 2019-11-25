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Лукашенко назвал спорт войной без правил

26.11.2019 15:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко назвал спорт войной без правил

Александр Лукашенко на встрече с членами национальной команды по гребле на байдарках и каноэ назвал современный спорт войной без правил.

«Тот же хоккей, футбол (где нам хотелось бы, чтобы было так, как у вас) - это сегодня не соревнование, даже не битва. Это война. Потому что спорт стал политикой. Как только увидели где-то, если это не американец, может быть, еще не китаец, так начинают прессовать», - заявил Александр Лукашенко. 

Он привел в пример белорусского прыгуна в высоту Дмитрия Набокова, которого недавно отстранили от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга. По мнению Президента, спортсмена привлекли "за какую-то мелочь".

«Видят, что он может кому-то помешать на Олимпиаде. К этому надо быть готовыми. Это война без правил. В войне мало правил, но здесь вообще никаких правил. Там в плен не берут, грубо говоря, а расстреливают сразу, даже не успеешь финишной ленточки достичь», - подчеркнул глава государства.

 
 
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Александр Лукашенко на встрече с членами национальной команды по гребле на байдарках и каноэ назвал современный спорт войной без правил.
 
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