Госавтоинспекторы напомнят водителям Брестчины об обязательной установке зимних шин на автомобили

Источник материала: Полесская правда



Республиканская профилактическая акция «Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин!», которая пройдет в с 27 ноября по 4 декабря, направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий в зимний период. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказали в ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Согласно Правилам дорожного движения при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта транспортные средства необходимо эксплуатировать на зимних шинах.

Во время акции сотрудники ГАИ проведут разъяснительную работу среди владельцев автомобилей в трудовых коллективах предприятий и в автотранспортных организациях. Милиционеры расскажут об основных рисках и угрозах на дороге с учетом сезонного фактора, правилах безопасного участия в дорожном движении в зимних условиях.

Инспекторы напомнят руководителям организаций Брестчины о мерах ответственности за допуск к участию в дорожном движении транспорта, имеющего несоответствующие периоду эксплуатации шины. Правоохранители проведут различные акции и показательные эксперименты, демонстрирующие эффективность зимних шин в условиях пониженных температур на скользкой дороге.