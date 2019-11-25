﻿ Госавтоинспекторы напомнят водителям Брестчины об обязательной установке зимних шин на автомобили. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госавтоинспекторы напомнят водителям Брестчины об обязательной установке зимних шин на автомобили

26.11.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Госавтоинспекторы напомнят водителям Брестчины об обязательной установке зимних шин на автомобили
Республиканская профилактическая акция «Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин!», которая пройдет в с 27 ноября по 4 декабря, направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий в зимний период. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказали в ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Согласно Правилам дорожного движения при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта транспортные средства необходимо эксплуатировать на зимних шинах.

Во время акции сотрудники ГАИ проведут разъяснительную работу среди владельцев автомобилей в трудовых коллективах предприятий и в автотранспортных организациях. Милиционеры расскажут об основных рисках и угрозах на дороге с учетом сезонного фактора, правилах безопасного участия в дорожном движении в зимних условиях.

Инспекторы напомнят руководителям организаций Брестчины о мерах ответственности за допуск к участию в дорожном движении транспорта, имеющего несоответствующие периоду эксплуатации шины. Правоохранители проведут различные акции и показательные эксперименты, демонстрирующие эффективность зимних шин в условиях пониженных температур на скользкой дороге.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Республиканская профилактическая акция «Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин!», которая пройдет в с 27 ноября по 4 декабря, направлена на предупреждение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина вез жену в роддом и боялся не успеть - решил вызвать гаишников. Они потом и на выписку приехали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2019
Пинский Вестник
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь
26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика