Мужчина вез жену в роддом и боялся не успеть - решил вызвать гаишников. Они потом и на выписку приехали

Источник материала: Tut.by

В милицию позвонил взволнованный Алексей Выговский: он ехал с рожающей женой Анной по трассе Р28 в Молодечно из городского поселка Радошковичи — и попросил дежурного сопроводить машину через город. Мол, в час пик — а было около 18.30 — на дорогах Молодечно большие заторы, на маршруте к роддому большое количество перекрестков и множество светофоров — боится не успеть, роды-то четвертые. Что было дальше, рассказали в УВД.



Фото: МВД

Дежурный отправил навстречу семье гаишников — и инспекторы Егор Гиль и Дмитрий Адамович встретили автомобиль с роженицей на первом кольце при въезде в Молодечно. Через весь город экипаж с включенными проблесковыми маячками сопроводил машину семьи Выговских. Женщину вовремя доставили в роддом.

Спустя несколько часов на 102 снова позвонил Алексей — уже счастливый отец: у него родилась дочь, новорожденную назвали Лилией. Девочка — четвертый ребенок в семье.

В день выписки инспекторы приехали в роддом поздравить родителей с рождением дочери.