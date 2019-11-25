ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина вез жену в роддом и боялся не успеть - решил вызвать гаишников. Они потом и на выписку приехали

26.11.2019 16:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В милицию позвонил взволнованный Алексей Выговский: он ехал с рожающей женой Анной по трассе Р28 в Молодечно из городского поселка Радошковичи — и попросил дежурного сопроводить машину через город. Мол, в час пик — а было около 18.30 — на дорогах Молодечно большие заторы, на маршруте к роддому большое количество перекрестков и множество светофоров — боится не успеть, роды-то четвертые. Что было дальше, рассказали в УВД.


Фото: МВД

Дежурный отправил навстречу семье гаишников — и инспекторы Егор Гиль и Дмитрий Адамович встретили автомобиль с роженицей на первом кольце при въезде в Молодечно. Через весь город экипаж с включенными проблесковыми маячками сопроводил машину семьи Выговских. Женщину вовремя доставили в роддом.

Спустя несколько часов на 102 снова позвонил Алексей — уже счастливый отец: у него родилась дочь, новорожденную назвали Лилией. Девочка — четвертый ребенок в семье.

В день выписки инспекторы приехали в роддом поздравить родителей с рождением дочери.

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алексей попросил дежурного сопроводить машину через город. Мол, в час пик - а было около 18.30 - на дорогах Молодечно большие заторы, на маршруте к роддому большое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Защита Репина. Ученый обучал Брежнева обращению с «ядерным чемоданчиком»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2019
Пинский Вестник
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь
26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика