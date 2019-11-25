Захаров вызвал Платта и Бэйлена в сборную Беларуси по хоккею

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров вызвал на второй учебно-тренировочный сбор 25 хоккеистов: трех вратарей, 9 защитников и 13 нападающих, сообщает ФХБ.



Джефф Платт. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Костяк команды составили игроки минского «Динамо» и других клубов КХЛ. В ростер также попали 5 представителей «Париматч-Экстралиги» и один хоккеист из ВХЛ — вратарь Иван Кульбаков.

Национальная сборная откроет кэмп 8 декабря на базе «Чижовка-Арены», а уже 10-го отправится в Будапешт (Венгрия), где сыграет на Турнире шести наций.

Помимо белорусов и хозяев в соревновании примут участие команды Южной Кореи, Японии, Украины и Норвегии. Наша сборная откроет турнир 11 декабря матчем с украинцами, а 13-го встретится с южнокорейцами. 14-го числа белорусы проведут стыковую игру в зависимости от занятого места в подгруппе.

Расширенный состав национальной команды и тренерско-административный штаб:

Вратари: Игорь Брикун (1986, «Юность»), Иван Кульбаков (1996, «Нефтяник», ВХЛ), Александр Осипков (1997, «Динамо» Мн, КХЛ);

Защитники: Олег Евенко (1991), Кирилл Готовец (1991), Дмитрий Знахаренко (1993, все — «Динамо» Мн, КХЛ), Николай Стасенко (1987, «Автомобилист», КХЛ), Ник Бэйлен (1989, «Трактор», КХЛ), Кристиан Хенкель (1995, «Ак Барс», КХЛ), Павел Воробей (1997), Илья Шинкевич (1989, оба — «Витязь», КХЛ), Сергей Боголейша (1990, «Шахтер»);

Нападающие: Михаил Стефанович (1989), Евгений Ковыршин (1986), Андрей Костицын (1985), Артем Демков (1989), Александр Когалев (1994), Александр Китаров (1987), Игорь Мартынов (1999, все — «Динамо» Мн, КХЛ), Сергей Дрозд (1990, «Юность»), Дмитрий Буйницкий (1997, «Металлург» Мг, КХЛ), Андрей Белевич (1997, «Торпедо», КХЛ), Сергей Малявко (1990), Александр Малявко (1990, оба — «Неман»), Джефф Платт (1985, «Автомобилист», КХЛ).