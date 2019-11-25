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В Минске впервые за много лет изменили площадку для празднования Нового года. Где пройдет концерт
Источник материала: Tut.by
В новогоднюю ночь народные гуляния пройдут на Октябрьской площади. Подробности сообщает агентство «
Масштабный праздник в Минске впервые за много лет пройдет не возле Дворца спорта, а на Октябрьской площади. Концерт начнется в 23.30 и завершится в 4.00 1 января. На сцене выступят популярные белорусские артисты и ди-джеи. Об этом сообщил заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков.
— В этом году решили изменить формат и площадку проведения мероприятия с учетом предложений и мнений жителей города. Мы каждый год стараемся делать что-то новое.
А вот салют на 11 минут устроят возле Дворца спорта в 1.30. Пиротехническое и лазерное шоу будет сопровождаться музыкальной фонограммой.
Всего в городе организуют 24 площадки для массовых гуляний, мероприятия завершатся в 3−4 часа утра.
Напомним, перед празднованием Нового года (28 декабря) в Минске
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Узнали, куда идти в новогоднюю ночь в Минске и во сколько будет салют.
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