В Минске впервые за много лет изменили площадку для празднования Нового года. Где пройдет концерт

Источник материала: Tut.by

В новогоднюю ночь народные гуляния пройдут на Октябрьской площади. Подробности сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Масштабный праздник в Минске впервые за много лет пройдет не возле Дворца спорта, а на Октябрьской площади. Концерт начнется в 23.30 и завершится в 4.00 1 января. На сцене выступят популярные белорусские артисты и ди-джеи. Об этом сообщил заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков.

— В этом году решили изменить формат и площадку проведения мероприятия с учетом предложений и мнений жителей города. Мы каждый год стараемся делать что-то новое.

А вот салют на 11 минут устроят возле Дворца спорта в 1.30. Пиротехническое и лазерное шоу будет сопровождаться музыкальной фонограммой.

Всего в городе организуют 24 площадки для массовых гуляний, мероприятия завершатся в 3−4 часа утра.

Напомним, перед празднованием Нового года (28 декабря) в Минске пройдет парад Дедов Морозов и Снегурочек.

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересный концерт App Store Google Play