В международном пункте пропуска «Бенякони» возможны очереди на въезд и на выезд

Источник материала: Вороновская газета





27 ноября с 1 ночи до 4 утра по белорусскому времени на погранпереходе «Бенякони-Шальчининкай» с литовской стороны планируется проведение ремонтных работ. В связи с этим ожидаются перебои и задержки в пропуске лиц и транспортных средств через границу.

Более подробно с информацией об очередях в пунктах пропуска можно ознакомиться на портале Госпогранкомитета по электронному адресу: gpk.gov.by

Командование Лидского погранотряда рекомендует учитывать данную информацию при следовании через белорусско-литовскую границу.