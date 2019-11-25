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В международном пункте пропуска «Бенякони» возможны очереди на въезд и на выезд
26.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
27 ноября с 1 ночи до 4 утра по белорусскому времени на погранпереходе «Бенякони-Шальчининкай» с литовской стороны планируется проведение ремонтных работ. В связи с этим ожидаются перебои и задержки в пропуске лиц и транспортных средств через границу.
Более подробно с информацией об очередях в пунктах пропуска можно ознакомиться на портале Госпогранкомитета по электронному адресу: gpk.gov.by
Командование Лидского погранотряда рекомендует учитывать данную информацию при следовании через белорусско-литовскую границу.
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27 ноября с 1 ночи до 4 утра по белорусскому времени на погранпереходе «Бенякони-Шальчининкай» с литовской стороны планируется проведение ремонтных работ. В связи...
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