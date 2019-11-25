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Профсоюзные правовые приемы пройдут 28 ноября по всей стране

26.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Профсоюзные правовые приемы пройдут 28 ноября по всей стране

Более сотни юристов Федерации профсоюзов разъедутся по регионам Беларуси, что бы оказать квалифицированную правовую помощь гражданам. Правовые инспекторы ФПБ проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.

Напомним, такую форму работы профсоюзные юристы практикуют с марта 2015 года. Популярность профсоюзных правовых приемов растет, так как человеку не приходится ехать на прием к юристу в областной центр или столицу, а он может получить консультацию прямо у себя в городе или на предприятии. Приемы проходят как в районных, городских объединениях профсоюзов, так и непосредственно в организациях, находящихся на территории районов и городов.

Помимо выездных приемов, Федерация профсоюзов Беларуси постоянно проводит юрконсультации граждан. Обратиться можно по телефону, прийти на личный прием, оставить письменное обращение или электронное – через специальный сервис на Интернет-портале ФПБ.

Анализ содержания обращений показывает, что основная масса приходится на обращения по правовым вопросам, затрагивающим трудовую деятельность граждан (65%). Вторыми по актуальности являются вопросы применения жилищного законодательства (12%), на третьем – пенсионного (10%).

С ноября 2017 года профсоюзные правовые приемы проводятся совместно с прокурорскими работниками. Такая форма работы позволяет более оперативно решать проблемы граждан. Приоритетными направлениями сотрудничества двух структур стали соблюдение нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы, а также всех сумм, причитающихся работнику при увольнении.

Только за первое полугодие 2019 профсоюзными юристами на приемах было принято более 2000 человек, даны разъяснения по трудовым и связанным с ними вопросам. По просьбам работников было подготовлено 388 процессуальных и иных документов, в том числе 305 процессуальных документов в судебные органы, 44 заявления в комиссии по трудовым спорам. При непосредственном участии профсоюзов восстановлены на работе 23 человека. По требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов за 6 месяцев работникам возвращено более 900 тыс. рублей незаконно удержанных или невыплаченных сумм.

Пресс-служба Федерации профсоюзов

 
 
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Более сотни юристов Федерации профсоюзов разъедутся по регионам Беларуси, что бы оказать квалифицированную правовую помощь гражданам. Правовые инспекторы ФПБ...
 
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