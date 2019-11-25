Профсоюзные правовые приемы пройдут 28 ноября по всей стране

Источник материала: Вороновская газета





Более сотни юристов Федерации профсоюзов разъедутся по регионам Беларуси, что бы оказать квалифицированную правовую помощь гражданам. Правовые инспекторы ФПБ проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.

Напомним, такую форму работы профсоюзные юристы практикуют с марта 2015 года. Популярность профсоюзных правовых приемов растет, так как человеку не приходится ехать на прием к юристу в областной центр или столицу, а он может получить консультацию прямо у себя в городе или на предприятии. Приемы проходят как в районных, городских объединениях профсоюзов, так и непосредственно в организациях, находящихся на территории районов и городов.

Помимо выездных приемов, Федерация профсоюзов Беларуси постоянно проводит юрконсультации граждан. Обратиться можно по телефону, прийти на личный прием, оставить письменное обращение или электронное – через специальный сервис на Интернет-портале ФПБ.

Анализ содержания обращений показывает, что основная масса приходится на обращения по правовым вопросам, затрагивающим трудовую деятельность граждан (65%). Вторыми по актуальности являются вопросы применения жилищного законодательства (12%), на третьем – пенсионного (10%).

С ноября 2017 года профсоюзные правовые приемы проводятся совместно с прокурорскими работниками. Такая форма работы позволяет более оперативно решать проблемы граждан. Приоритетными направлениями сотрудничества двух структур стали соблюдение нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы, а также всех сумм, причитающихся работнику при увольнении.

Только за первое полугодие 2019 профсоюзными юристами на приемах было принято более 2000 человек, даны разъяснения по трудовым и связанным с ними вопросам. По просьбам работников было подготовлено 388 процессуальных и иных документов, в том числе 305 процессуальных документов в судебные органы, 44 заявления в комиссии по трудовым спорам. При непосредственном участии профсоюзов восстановлены на работе 23 человека. По требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов за 6 месяцев работникам возвращено более 900 тыс. рублей незаконно удержанных или невыплаченных сумм.

Пресс-служба Федерации профсоюзов