На территории Шарковщинского района пройдёт специальное комплексное мероприятие «БЫТ»

Источник материала: Клiч Радзiмы

С целью привлечения внимания широких слоев населения к проблемам насилия в семье, разъяснения гражданам необходимости содействия государственным органам в минимизации последствий правонарушений, совершаемых на этой почве, на территории Шарковщинского района с 27.11.2019 по 30.11.2019 г. будет проводиться основной этап СКМ «БЫТ».

Цель: вовлечь широкие слои населения в оказание помощи и содействия государственным органам в решении проблем насилия в семье, с применением к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики правонарушений.

Задачи:

1. Довести до граждан информацию о возможностях государственных органов и общественных объединений в решении проблем насилия в семье, положения Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений».

2. Принять меры профилактического воздействия к лицам, совершающим насилие в семье.

В случаи если вы стали жертвой насилия в семье, Вы можете обратиться в Шарковщинский РОВД по телефонам 102, 41202, 41279, 42660, +375292978868 (МТС), +375293273302 (Вел).

Также, для лиц, пострадавших от домашнего насилия, на постоянной основе действует общенациональная «горячая линия» (т.8-801-100-8-801), посредством которой можно бесплатно, анонимно получить консультацию по вопросам насилия в семье.

Шарковщинский РОВД