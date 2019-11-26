ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На территории Шарковщинского района пройдёт специальное комплексное мероприятие «БЫТ»

26.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

На территории Шарковщинского района пройдёт специальное комплексное мероприятие «БЫТ»С целью привлечения внимания широких слоев населения к проблемам насилия в семье, разъяснения гражданам необходимости содействия государственным органам в минимизации последствий правонарушений, совершаемых на этой почве, на территории Шарковщинского района с 27.11.2019 по 30.11.2019 г. будет проводиться основной этап СКМ «БЫТ».

Цель: вовлечь широкие слои населения в оказание помощи и содействия государственным органам в решении проблем насилия в семье, с применением к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики правонарушений.

Задачи:

1. Довести до граждан информацию о возможностях государственных органов и общественных объединений в решении проблем насилия в семье, положения Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений».

2. Принять меры профилактического воздействия к лицам, совершающим насилие в семье.

В случаи если вы стали жертвой насилия в семье, Вы можете обратиться в Шарковщинский РОВД по телефонам 102, 41202, 41279, 42660, +375292978868 (МТС), +375293273302 (Вел).

Также, для лиц, пострадавших от домашнего насилия, на постоянной основе действует общенациональная «горячая линия» (т.8-801-100-8-801), посредством которой можно бесплатно, анонимно получить консультацию по вопросам насилия в семье.

Шарковщинский РОВД

Comments are closed.

« Улада на сувязі
Новости дня
Новости разные
 
Раритет в моде. Посещение фотосалона Виктора Ярмоша с недавнего времени стало ещё и познавательным!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2019
Пинский Вестник
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь
26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика