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Экс-хоккеист Фетисов: Решение ВАДА – это не политика, а факты

26.11.2019 15:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возможное решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о том, чтобы лишить РУСАДА (российское ангтидопинговое агентство - прим. БП) статуса соответствия на четыре года, может ударить по невинным спортсменам, но ничего политического в нем нет.



Об этом заявил газете ВЗГЛЯД известный российский хоккеист, депутат и бывший член Совета учредителей ВАДА Вячеслав Фетисов.

Ранее стало известно, что комитет ВАДА по соответствию рекомендовал лишить Российское антидопинговое агентство статуса на четыре года. 

Это будет означать возможный запрет для российских спортсменов выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. Кроме того, Россию могут лишить нескольких международных турниров, которые она должна была принять.  

«Насколько я понимаю, комиссия по соответствию установила, что были системные нарушения на протяжении долгого периода времени, и она наказывает. Обидно, конечно, за спортсменов, которые ни при чем, которые не участвовали во всех этих делах, это молодые ребята, которые сегодня тренируются и мечтают об играх. За них, конечно, обидно. Но кто-то накосячил здесь настолько, что они теперь за это расплачиваются. Это не политика, это факты», – заявил Фетисов.

Напомним, в начале сентября 2019 года ВАДА заподозрило Россию в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. Позже комитет по соответствию сделал вывод, что полученные расхождения в базе данных, переданной агентству, были не случайны.
 
 
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Возможное решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о том, чтобы лишить РУСАДА (российское ангтидопинговое агентство - прим. БП) статуса соответствия на...
 
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