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"Прибуревшие" и "оборзевшие" никуда не делись и продолжают выбивать у граждан нужные показания
Источник материала: Партизан
Если человека бить по ранее травмированной голове, тот, чтобы не стать инвалидом, признается во всем, даже в употреблении наркотиков.
Житель агрогородка Малеч Березовского района 30-летний Александр Скалдуцкий вынужден был оговорить себя в употреблении наркотиков после нескольких ударов по голове начальником отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков Березовского РОВД.
Как сообщает радио
Конфликт случился еще в середине октября. После первых ударов сотрудника милиции Складуцкий попросил не бить его по голове, рассказав об имеющейся травме головы. Но удары не прекращались, и тогда мужчина сказал, что подпишет нужные документы.
Странным образом тестирование в больнице на наличие в крови наркотиков совпало с обвинениями именно после разговора врача с милиционером, говорит Александр Скалдуцкий:
- Он мне нанес один удар по голове, после еще раз. Я попросил его не бить, потому что у меня серьезные травмы головы. После этой информации он еще раз меня ударил. И сказал, чтобы я нормально общался с этим сотрудником, иначе меня закроют и дальше продолжат разговор.
По словам члена Правозащитного центра «
- Безусловно, чтобы избавиться от страданий. Как он говорил, чтобы не стать инвалидом. И чтобы потом, вырвавшись на свободу, попробовать защитить свои права, свою правду.
С жалобами на действия милиционеров Скалдуцкий обратился в прокуратуру Березовского района. Но не успел он передать жалобу, как те, на кого жаловался, появились в доме отца, пытаясь забрать Александра в отдел.
Как оказалось, в прокуратуре работает жена того, кто, по словам Скалдуцкого, выбивал у него признания. Сейчас его делом занимается Следственный комитет.
Повторный добровольный тест на наличие в крови наркотиков в Брестском наркодиспансере показал отрицательный результат.#1#
Напомним, в минувшем августе Лукашенко на совещании с правоохранительными органами не стеснялся в выражениях, заявив, что "некоторые в погонах прибурели и оборзели".
Правда, никаких громких отставок после этого не последовало. И, как видим, методы и у "прибуревших" и "оборзевших" остались те же - сталинские.
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Если человека бить по ранее травмированной голове, тот, чтобы не стать инвалидом, признается во всем, даже в употреблении наркотиков.
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