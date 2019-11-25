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"Прибуревшие" и "оборзевшие" никуда не делись и продолжают выбивать у граждан нужные показания

26.11.2019 15:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если человека бить по ранее травмированной голове, тот, чтобы не стать инвалидом, признается во всем, даже в употреблении наркотиков.

"Прибуревшие" и "оборзевшие" никуда не делись и продолжают выбивать у граждан нужные показания
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Житель агрогородка Малеч Березовского района 30-летний Александр Скалдуцкий вынужден был оговорить себя в употреблении наркотиков после нескольких ударов по голове начальником отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков Березовского РОВД.

Как сообщает радио Рация, Скалдуцкий ранее имел тяжелую черепно-мозговую травму, долго лечился и стоит на учете у невролога.

Конфликт случился еще в середине октября. После первых ударов сотрудника милиции Складуцкий попросил не бить его по голове, рассказав об имеющейся травме головы. Но удары не прекращались, и тогда мужчина сказал, что подпишет нужные документы. 

Странным образом тестирование в больнице на наличие в крови наркотиков совпало с обвинениями именно после разговора врача с милиционером, говорит Александр Скалдуцкий:

- Он мне нанес один удар по голове, после еще раз. Я попросил его не бить, потому что у меня серьезные травмы головы. После этой информации он еще раз меня ударил. И сказал, чтобы я нормально общался с этим сотрудником, иначе меня закроют и дальше продолжат разговор.

По словам члена Правозащитного центра «Весна» Сергея Русецкого, нет ничего удивительного в том, что человек подписал нужные милиционерам документы даже не читая, когда знал, к чему могут привести удары в травмированную голову:

- Безусловно, чтобы избавиться от страданий. Как он говорил, чтобы не стать инвалидом. И чтобы потом, вырвавшись на свободу, попробовать защитить свои права, свою правду.

С жалобами на действия милиционеров Скалдуцкий обратился в прокуратуру Березовского района. Но не успел он передать жалобу, как те, на кого жаловался, появились в доме отца, пытаясь забрать Александра в отдел

Как оказалось, в прокуратуре работает жена того, кто, по словам Скалдуцкого, выбивал у него признания. Сейчас его делом занимается Следственный комитет.

Повторный добровольный тест на наличие в крови наркотиков в Брестском наркодиспансере показал отрицательный результат.
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Напомним, в минувшем августе Лукашенко на совещании с правоохранительными органами не стеснялся в выражениях, заявив, что "некоторые в погонах прибурели и оборзели". 

Правда, никаких громких отставок после этого не последовало. И, как видим, методы и у "прибуревших" и "оборзевших" остались те же - сталинские.
 
 
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Если человека бить по ранее травмированной голове, тот, чтобы не стать инвалидом, признается во всем, даже в употреблении наркотиков.
 
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