«Пельмени» в свободном плавании. Как живут экс-участники популярного шоу

Источник материала: Аргументы и факты

Телевизионный проект «Уральские пельмени» выходит на наши экраны почти десять лет, естественно за это время в коллективе не раз происходили кадровые перестановки. Последняя из них связана с именем Юлии Михалковой, а до этого команда рассталась с Сергеем Нетиевским и Стефанией-Марьяной Гурской, как сложилась судьба и карьера экс-участников популярного шоу, рассказывают "АиФ".

Стефания-Марьяна Гурская

В шоу «Уральские пельмени» Стефания-Марьяна провела целых два года, хотя по сравнению с той же Юлией Михалковой, которая является настоящим «ветераном» программы, лучше сказать — всего два года. В 2015 году девушка оставила проект. Ходили слухи, что она поссорилась с коллективом, однако сама Гурская озвучивала иную версию: «Я поняла - это потолок. Выше в шоу мне уже не прыгнуть», — говорила она.

Расторгнув контракт с «Уральскими пельменями», актриса осталась без работы, но период затишья продолжался в ее карьере недолго. Вскоре она прошла кастинг в сериал «Гражданский брак». Несмотря на отсутствие актерского образования, Гурская смогла обойти 150 конкуренток и получить заветную роль. Однако с тех пор ярких проектов в жизни Стефании-Марьяны пока не случилось. В последние время имя девушки больше связывали с «соковым голоданием», чем со съемками в кино. Этот не самый стандартный способ похудения она активно пропагандировала в своих соцсетях, правда, с недавних пор Гурская удалилась из Instagram.

Сергей Нетиевский

Если Гурская покинула «Уральские пельмени» не имея на то веской причины, то у Сергея Нетиевского такая причина была. Участники проекта обвинили его в том, что он незаконно присваивал себе деньги коллектива. Ущерб оценивался в круглую сумму — 173 млн рублей. Естественно, сам Нетиевский все отрицал, а когда его уволили из «Пельменей», подал в суд за то, что это было сделано незаконно, и выиграл его. Так же у продюсера есть ряд открытых исков к нынешнему директору проекта Евгению Орлову: «В данный момент есть два активных иска к Орлову, по которым идут разбирательства. Первый иск по которому он вывел из компании по заниженной стоимости за 860 тыс рублей права на 73 программы. А 29 ноября состоится второй суд по выводу Орловым 68 миллионов рублей из компании ООО «Идея Фикс медиа» путем мнимых лицензионных договоров», — рассказывал Сергей в интервью изданию «Стархит».

Но никакие судебные разбирательства не мешают актеру и продюсеру заниматься собственными проектами. В настоящий момент он готовится к выпуску шоу на YouTube, в декабре запустит «Фестиваль Волшебных Китайских фонарей» в столице. И скоро исполнится ровно год, как он вошёл в Совет по культуре молодёжного парламента при Государственной думе.

Кстати, кардинальные изменения произошли не только в карьере Нетиевского, но и в личной жизни. Шоумен развелся с женой Натальей, а так же всерьёз занялся собственным здоровьем. За последние несколько лет он скинул 16 килограммов, начал следить за питанием и заниматься спортом. А еще планирует когда-нибудь написать об этом книгу.

Юлия Михалкова

Из «Уральских пельменей» она ушла этой осенью, но прежде чем сделать такой серьезный шаг обдумывала его почти полгода. Коллеги просили актрису остаться, однако Юля решила, что пора все-таки начинать новую жизнь и не где-нибудь, а в столице нашей родины. Отныне Михалкова живет именно в Москве и признается, что этот город ее невероятно вдохновляет: «Я смотрю на жизнь в Москве и понимаю: возможно всё. Главное быть смелым, уверенным и настойчивым! Не бойтесь оставлять прошлое в прошлом. Не перевернув страницу, как узнать, что дальше? А никак», — делится актриса вдохновляющими постами в Instagram.

Алена Тиглева

Долгое время Алена была неотъемлемой частью команды КВН «Уральские пельмени». В нулевые она оставила коллектив, а в 2010 появилась уже в программе с одноименным названием, в выпуск «Ура, стипенсия». В нем Тиглевой досталась роль разговорчивой работницы ЗАГСА, которую она блестяще исполнила. К сожалению, после своего удачного дебюта на ТВ Тиглева больше не появлялась и сейчас ведет самую обычную жизнь в родном Екатеринбурге. По сообщениям СМИ Алена работает в банковской сфере и с шоу-бизнесом никак не связана, хотя многие пользователи интернета, посмотревшие тот самый выпуск, уверены что «по ней плачет Оскар» и участники известной юмористической программы «непременно должны включить регистраторшу в свой состав». Учитывая недавний уход из проекта Юлии Михалковой, в «Пельменях» как раз появилось вакантное место.