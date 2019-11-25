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Еще одна Олимпиада без России? МОК готов поддержать самые жесткие санкции
Источник материала: Партизан
МОК поддержит самые жесткие санкции за манипуляции российскими данными по допингу.
Международный олмипийский комитет (МОК) впервые подробно прокомментировал новый допинговый скандал, который грозит России отстранением на четыре года от участия в международных спортивных соревнования.
МОК подчеркнул, что «осуждает в самой крайней степени действия тех, кто ответственен за манипуляции с данными Московской антидопинговой лабораторией». Ответственность за сохранность данных лаборатории лежала на российских властях, а значит, именно они ответственны за возможные манипуляции, говорится в заявлении комитета.
«МОК поддержит самые жесткие санкции против всех, кто ответственен за манипуляции», — пообещал комитет.
В то же время МОК отметил, что спортивное движение, в том числе Олимпийский комитет России (ОКР) и его члены, не были вовлечены в манипуляции с данными лаборатории.
Поэтому МОК приветствует предложение от Всемирного антидопингового агентства (WADA) разрешить российским спортсменам участвовать в соревнованиях, если они докажут свою невовлеченность в манипуляции с допинг-пробами.
Ранее стало известно, что если исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства 9 декабря поддержит рекомендации комитета по соответствию, российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Токио лишь под нейтральным флагом, а у РФ будет отозвано право проводить все крупные международные соревнования в ближайшие четыре года.
Получение данных Московской антидопинговой лаборатории было обязательным условием признания в сентябре 2019 г. соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA.
Членства в WADA российское агентство было лишена в ноябре 2015 г., что стало одной из причин ограничения участия российских спортсменов на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане.
Данные московской лаборатории находились под контролем Следственного комитета России, который с 2016 г. расследует несколько уголовных дел (в том числе, в отношение информатора WADA Григория Родченкова) о нарушении в России антидопинговых правил.
Россия передала эти данные в январе 2019 г., однако их качество экспертов WADA не устроило. В сентябре организация запустила новую процедуру проверки статуса соответствия РУСАДА.
Руководитель ОКР Станислав Поздняков назвал тогда ситуацию очень серьезной и признал, что российских спортсменов могут не допустить до Олимпиады в Токио будущим летом.
С еще более громкими заявлениями выступил руководитель РУСАДА Юрий Ганус. На конференции в США в середине октября он сообщил, что в базу данных неизвестными лицами были внесены изменения с целью защитить репутацию бывших спортсменов, которые сейчас работают на государственной службе.
По словам Гануса, повторная дисквалификация РУСАДА приведет не только к отстранению российских спортсменов от участия в Олимпиадах, но и запрету на проведение в России крупных международных соревнований.
Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отказать России в допуске на международные соревнования в ближайшие четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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МОК поддержит самые жесткие санкции за манипуляции российскими данными по допингу.
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