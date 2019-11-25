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«Черная пятница» больших возможностей – в самом большом ТРЦ страны Dana Mall

26.11.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Черная пятница» больших возможностей – в самом большом ТРЦ страны Dana Mall

Ни предзимние морозы, ни пронизывающий осенний ветер, ни длинные темные ночи не могут остудить тех, кто ждал этого события весь год – в крупнейшем торгово-развлекательном центре Беларуси Dana Mall 29 ноября стартует «черная пятница»! Время самых больших возможностей для всех, кто любит выгодные покупки.

«Черной» по установившейся традиции объявляется последняя пятница ноября, которая в этом году попадает на 29 число. Но в ТРЦ Dana Mall в этом году «черная пятница» плавно перейдет в «черный уикенд» – праздник больших покупок будет по-настоящему грандиозным. И холод не напугает покупателей – ведь огни ТРЦ Dana Mall будут гореть особенно ярко, а сердца согреют скидки до 80 и даже 90%. По специальным и очень привлекательным ценам будут предложены не только одежда и обувь известных мировых брендов и лучших отечественных производителей. Со скидкой можно будет купить бытовую технику и электронику, хозяйственные товары, товары для домашних питомцев. Специальные акции будут проводиться и на фудкорте – праздник больших покупок должен быть приятным во всех отношениях!

«Черная пятница» больших возможностей – в самом большом ТРЦ страны Dana Mall

«Черная пятница» больших возможностей – в самом большом ТРЦ страны Dana Mall

В ТРЦ Dana Mall 29 ноября стартует «черная пятница»!

«Черная пятница» больших возможностей – в самом большом ТРЦ страны Dana Mall

Специальные акции будут проводиться и на фудкорте!

Отметим, что в ТРЦ Dana Mall открыты магазины тех же мировых брендов, которые работают в Варшаве и Вильнюсе, Барселоне и Берлине. И уровень цен в минских салонах этих компаний в эту пятницу будет точно таким же, как в других европейских странах. Большой шопинг с ТРЦ Dana Mall стал привычным для белорусских покупателей – и уже не требует поездок за границу.

«Черная пятница» больших возможностей – в самом большом ТРЦ страны Dana Mall

«Черная пятница» больших возможностей – в самом большом ТРЦ страны Dana Mall

«Черная пятница» больших возможностей – в самом большом ТРЦ страны Dana Mall

В ТРЦ Dana Mall открыты магазины тех же мировых брендов, которые работают в Варшаве и Вильнюсе, Барселоне и Берлине

Так что добро пожаловать на «черную пятницу» – хорошее настроение и отличные покупки гарантированы! Не забудьте адрес, где вас ждут: ТРЦ Dana Mall, ул.Мстиславца, 11, ст.м. «Восток».

Пятница уже скоро!

 
 
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