В Бресте открыта памятная доска в честь художника Ивана Яковлевича Фетисова

Источник материала: Виртуальный Брест

В торжественном мероприятии приняли участие председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский, художник Лев Алимов, сотрудник областного краеведческого музея Таисия Новикова. А дочь Ивана Яковлевича, известная брестская художница, член Белорусского союза художников Анастасия Фетисова поблагодарила многочисленную публику, пришедшую на церемонию.





Авторы мемориальной доски — Алесь Гурщенков и Павел Герасименко.





Иван Яковлевич Фетисов родился в 1920 г. в селе Рязанской области Окончил 7 классов и поступил в художественное училище.





В 1940 г. Фетисов был призван на службу в Красную армию. В годы Великой Отечественной войны он участвовал в Сталинградской битве, воевал на Курской дуге, прошел всю войну и Победу встретил в Праге.

За храбрость и отвагу фронтовой разведчик Фетисов Иван Яковлевич был награжден Орденом Красного Знамени, Орденом Отечественной войны I степени и Орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда» и «За освобождение Праги».





После окончания Великой Отечественной войны Фетисов успешно окончил Ивановское художественное училище и с 1947 г. навсегда связал свою судьбу с Брестом. В 1949 г. его принимают в Союз художников СССР. В этом же году он участвовал в создании Брестской областной организации Белорусского союза художников.





В городе над Бугом Иван Яковлевич преподавал в изостудии при Доме народного творчества, одновременно занимаясь живописью.

Работал он в станковой живописи, в жанрах сюжетно-тематической картины, портрета, натюрморта и пейзажа.





На его картинах можно увидеть солдат Великой Отечественной войны, героев труда, простых людей и их быт.

Наиболее известные его работы: «Разведчики», «Вера в живых», «Белорус», «Почетные граждане Бреста».





Иван Яковлевич Фетисов — автор архитектурно-художественных решений экспозиций музеев краеведческого – в Бресте, музея космонавтики на родине дважды Героя Советского Союза П.И. Климука, музея «Берестье».

В 1989 году Фетисову было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры БССР».





Персональные выставки художника проходили не раз в г. Бресте и в 1992 году — в г. Минске. Его мастерство отразилось в картинах его дочери – Анастасии Ивановны Фетисовой. (Серия картин о старом Бресте).





В его картинах осталась история Бреста…