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УГАИ МВД: сроки замены летних шин на зимние могут пересмотреть

26.11.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Требования по использованию шин мы можем изменить», — рассказали представители УГАИ МВД Беларуси. А с завтрашнего дня ГАИ начнет напоминать автомобилистам об обязательной «переобувке» на зимние колеса.

УГАИ МВД: сроки замены летних шин на зимние могут пересмотреть

Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

С 27 ноября по 4 декабря ГАИ будет напоминать водителям об обязательной смене летних шин на зимние. А дорожники и коммунальники должны позаботиться о завершении дорожных работ и ямочного ремонта, выставлении вдоль трасс «вешек», подготовке реагентов.

— В прошлом году наряды ППС проводили мониторинг, убраны ли дороги, нормальные ли дорожные условия. Кстати, это касается не только дорожного покрытия, но и освещения. В прошлый зимний сезон за ненадлежащее состояние дорог мы выдали службам 912 предписаний и более 400 руководителей привлекли к административной ответственности. Сообщить о плохом состоянии дорог граждане могут по телефонам 125 и 102, — напомнил Вадим Филончик, старший инспектор по особым поручениям отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции.

За 10 месяцев текущего года из-за неудовлетворительных дорожных условий произошло 10 ДТП, в прошлом году за такой же промежуток времени — 20 ДТП.

Как отметила представитель УГАИ МВД Беларуси Анна Банадык, требование об обязательной смене летних шин на зимние с 1 декабря введено сравнительно недавно, поэтому ГАИ сейчас анализирует, как оно работает. Если статистика покажет, что из-за погоды в ноябре ДТП происходит больше, то, возможно, ГАИ рассмотрит вариант о том, чтобы сдвинуть "переобувание" на более ранний срок, как в соседней Литве (в Литве зимние шины должны применять с 1 ноября. — Прим. AUTO.TUT.BY).

— То же самое касается всесезонных автомобильных шин, которые производители маркируют M+S. Их использование сейчас допускается ПДД. Мы оцениваем и анализируем эффективность их применения. Обязывать водителей использовать исключительно зимние колеса мы пока не планируем. Да и не стоит забывать, что шины — это не только протектор, но и еще и материал, из которого он изготовлен, — добавил Вадим Филончик.

Представители УГАИ отметили, что в зимний период увеличивается число наездов на пешеходов. Например, только в текущем ноябре в стране в ДТП травмировались 263 человека, 45 погибли, большинство из погибших — пешеходы.

Кстати, сейчас обсуждаются изменения в ПДД в части соблюдения правил пешеходами при переходе проезжей части. По словам представителя УГАИ МВД Беларуси Анны Банадык, слухи о том, что на пешеходных переходах нельзя будет ходить в капюшонах и пользоваться наушниками, — это вольная трактовка планирующихся изменений.

— Пешеходы не должны будут совершать действия, угрожающие безопасности дорожного движения. Они будут нести ответственность за свое поведение на дороге. Но эти изменения еще не приняты, они проходят стадию обсуждения.

 
 
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