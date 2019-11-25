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Услуги почтовой связи исключаются из сферы естественных монополий

26.11.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новая редакция закона "О естественных монополиях" вступит в силу 23 мая 2020 года (через шесть месяцев после официального опубликования), сообщили БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, комментируя изменения в законодательстве.

Услуги почтовой связи исключаются из сферы естественных монополий

Ключевое новшество - исключение из сфер естественных монополий услуг почтовой связи и фиксированной телефонной связи. "Развитие новых технологий и переход в цифровую эпоху привели к тому, что эти сферы потеряли признаки естественной монополии. Контроль за деятельностью субъектов на данных рынках будет осуществляться в соответствии с нормами антимонопольного законодательства", - отметили в ведомстве.

Кроме того, вместо одной сферы естественной монополии по передаче и распределению электрической энергии появятся три более мелкие: передача электрической энергии, ее распределение и оперативно-диспетчерское управление.

Законом закреплены и нормы, в соответствии с которыми ценовая политика естественных монополий и их регулирование станут более прозрачными. Впервые вводится практика публичных слушаний при установлении или изменении тарифов, методологии и правил ее применения. Также субъекты естественных монополий обязали осуществлять раздельный учет расходов (затрат), в том числе инвестиций, а также доходов и задействованных активов по видам услуг.

"МАРТ определит порядок принятия решений об установлении (изменении) цен (тарифов) на услуги естественных монополий. Это позволит повысить прозрачность деятельности и регулирования. Законом предусмотрена обязанность субъектов естественных монополий обеспечивать свободный и открытый доступ к информации о результатах своей деятельности, стоимости услуг, порядке их оказания путем размещения информации на своем сайте и в иных источниках. Порядок размещения и объем информации определит МАРТ", - пояснили в министерстве.

Также предусмотрена возможность применения Министерством антимонопольного регулирования и торговли превентивных мер реагирования (при выявлении признаков нарушения закона до принятия решения об установлении факта нарушения) - выдачи субъектам естественных монополий, государственным органам и иным организациям, их должностным лицам предупреждений.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время нормативные правовые акты приводятся в соответствие с принятым законом.

 
 
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  Новая редакция закона "О естественных монополиях" вступит в силу 23 мая 2020 года (через шесть месяцев после официального опубликования), сообщили БЕЛТА в...
 
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