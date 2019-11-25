Евросоюз выделит 10 миллионов евро для правовой реформы в Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Проект направлен на совершенствование национальных механизмов достижения целей устойчивого развития в правовой сфере и финансируется в рамках Европейского инструмента добрососедства.

Практически проект будет реализован Немецким агентством по международному сотрудничеству (GIZ) и Немецким фондом по международному правовому сотрудничеству (IRZ), представители которого с 21-28 ноября проводят в Минске консультации с заинтересованными госорганами.

Как сообщается в материалах ЕС, разработка программы "Совершенствование национальных механизмов по достижению целей в области устойчивого развития в правовой сфере" проводилась представительством ЕС на протяжении последних 12 месяцев в тесном сотрудничестве с министерством юстиции и иными заинтересованными с белорусской стороны, пишет interfax.by .

"Общая цель заключается в усилении потенциала для проведения реформы функционирования институтов в сфере верховенства права и предоставления судебных услуг в Беларуси в соответствии с ее намерениями в отношении ЦУР", - отмечается в обосновании проекта.

Проект будет состоять из 5 компонентов. В том числе, предусматривается создание информационной системы по предоставлению жителям и бизнесу Беларуси административного обслуживания. В рамках проекта будет расширен функционал интернет-портала для общественного обсуждения проектов нормативных актов.

Кроме того, предусматривается совершенствование законодательства о защите данных в соответствии с международными стандартами. Еще один компонент программы направлен на модернизацию системы уголовного правосудия в отношении несовершеннолетних исходя из приоритета их ресоциализации. Также будет разработано законодательство о киберпреступлениях в отношении детей, разработаны правовые гарантии для защиты их прав и предотвращения влияния на них вредных эффектов киберпреступлений.

Кроме того, в рамках проекта планируется разработать правовые механизмы для онлайн-опубликования текстов судебных решений и реализации конституционного права на получение информации о деятельности государственных органов.