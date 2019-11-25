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Особым людям — особая награда. Ганцевчане — в числе лучших

26.11.2019 16:17 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Бресте 21 ноября состоялся ежегодный областной фестиваль творчества инвалидов » Вместе мы сильнее!»

Особым людям — особая награда. Ганцевчане — в числе лучших

Участие в фестивале приняли два представителя Ганцевичской районной организации Общественное объединение «Белорусское общество инвалидов» — Ольга Макаревич и Елена Куприевич, которые представили Ганцевичский район в номинациях «Изобразительное искусство. Графика» и «Эстрадный вокал».

Особым людям — особая награда. Ганцевчане — в числе лучших
Особым людям — особая награда. Ганцевчане — в числе лучших

По итогам фестиваля участницы были удостоены дипломами 3 степени и ценными подарками.

Особым людям — особая награда. Ганцевчане — в числе лучших
Особым людям — особая награда. Ганцевчане — в числе лучших

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Теги: Брест
 
 
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В Бресте 21 ноября состоялся ежегодный областной фестиваль творчества инвалидов » Вместе мы сильнее!» Участие в фестивале приняли два представителя
 
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