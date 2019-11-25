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Кировские спасатели предупреждают

26.11.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Несмотря на то, что ноябрь радует нас солнечной и теплой погодой, не за горами уже приход зимы. За последние несколько дней на территории Могилевской области на водоемах уже кое-где появилась ледяная кромка.

В связи с этим в очередной раз хочется напомнить гражданам о том, что пренебрежение элементарными правилами поведения на реках, озерах, прудах и других водоемах может привести к нежелательным последствиям, а порой к трагедии. Зачастую жертвами льда становятся рыбаки – экстремалы, терпеливо ждущие свою «золотую рыбку» и ловящие ее по первому льду.
Любителей зимней рыбалки, похоже, ничто не пугает, даже то, что ежегодно на тонком льду гибнут люди.
Особую тревогу вызывает поведение детей, которые придумывают новые, но, к сожалению, иногда совсем не безопасные игры.
Спасатели напоминают, что безопасным считается лед толщиной не менее 7 см. Он зеленого или голубовато-зеленого цвета. Грязный, буро-серый лед обычно уже подтаявший и непрочный.
Уважаемые взрослые – помните! Для того, чтобы не повторять трагических ошибок, необходимо регулярно проводить разъяснительные беседы с детьми об опасностях, которые таит в себе лед, о правилах поведения при возникновении какой-либо ЧС. И не в коем случае нельзя оставлять детей дошкольного и младшего школьного возраста без присмотра.

Александр Журавский,
старший инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью РОЧС.

 

Кировские спасатели предупреждают

 
 
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Несмотря на то, что ноябрь радует нас солнечной и теплой погодой, не за горами уже приход зимы. За последние несколько дней на территории Могилевской...
 
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