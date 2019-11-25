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Швецию и Финляндию попросили не выдавать визы людям, которые считали голоса на беларуских выборах

26.11.2019 16:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минск с официальным визитом прилетали сразу два иностранных министра – глава МИД Швеции Анн Линде и МИД Финляндии Пеккой Хаависто. Кроме бесед с беларускими чиновниками, Линде и Хаависто встретились с обычными людьми и представителями политических партий. В этот момент их попросили не выдавать визы людям, которые считали голоса на беларуских выборах. Об этом сообщил Игорь Борисов в Facebook.

Со слов Борисова, он передал главам МИД список с именами всех, кто участвовал в избирательных комиссиях Коласовского, Брестского-Восточного и Брестского-Пограничного округов. Дипломатов попросили «по возможности не открывать визы в свои страны этим людям».

«Я не призывал к санкционному списку фальсификаторов, но если будут отказы по формальным причинам, то это будет симметричным ответом и сигналом всем тем, кто уже после фальсификаций выборов планирует шоппинги в Вильнюсе или Белостоке, а также отдых на европейских морских побережьях или туры по другим европейским столицам. Этот список пойдет и другим дипломатам и послам, с которыми мне придется встретиться. Каждый член комиссии должен знать, что за фальсификации должна быть ответственность», – написал Борисов.

А как, например, Швеция относится к выборам в беларуский парламент?

Холодно. Вы, вероятно, уже видели новости о том, как ОБСЕ не признала выборы в Беларуси, а глава МИД Швеции Линде в Минске от своей страны поддержала этот подход. «К сожалению, Беларусь за последние годы не проводила выборы, которые соответствовали бы международным стандартам», – заявила дипломат.

Читайте по теме: «Не придёте – вам п****». Как досрочные выборы в Беларуси используют людей, законы и здравый смысл

 
Теги: Минск
 
 
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В Минск с официальным визитом прилетали сразу два иностранных министра – глава МИД Швеции Анн Линде и МИД Финляндии Пеккой Хаависто. Кроме бесед с беларускими...
 
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