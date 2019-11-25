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В Twitter-аккаунте британского правительства появилось порно

26.11.2019 17:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Twitter-аккаунте представительства британского правительства в Уэльсе появились два порноролика. Позже оказалось, что это ретвиты с другого аккаунта. Об этом сообщает BBC.


Twitter-аккаунт представительства британского правительства в Уэльсе

Сообщается, что первый ролик сопровождался подписью: «Оцени меня по шкале от 1 до 10 и сделай ретвит, чтобы получить маленький подарок в личные сообщения». А в подписи ко второму сообщалось, что надо сделать ретвит, чтобы получить некое личное сообщение. Оба ролика были удалены.

Позже чиновник прокомментировал BBC, что причиной была «кибератака», а не случайная публикация в соцсетях, как предполагали некоторые. В аккаунте разместили сообщение с официальным извинением на английском и уэльском.


«Мы знаем, что наш аккаунт ранее подвергся кибератаке. Мы приносим извинения тем, кого оскорбил опубликованный материал. Мы уверены, что в данный момент эта проблема уже решена», — говорилось в заявлении.

При этом пресс-секретарь отказался сообщить, как именно был взломан аккаунт.

 
 
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Позже чиновник прокомментировал BBC, что причиной была «кибератака», а не случайная публикация в соцсетях/
 
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