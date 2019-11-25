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В Twitter-аккаунте британского правительства появилось порно
Источник материала: Tut.by
В Twitter-аккаунте представительства британского правительства в Уэльсе появились два порноролика. Позже оказалось, что это ретвиты с другого аккаунта. Об этом
Сообщается, что первый ролик сопровождался подписью: «Оцени меня по шкале от 1 до 10 и сделай ретвит, чтобы получить маленький подарок в личные сообщения». А в подписи ко второму сообщалось, что надо сделать ретвит, чтобы получить некое личное сообщение. Оба ролика были удалены.
Позже чиновник прокомментировал BBC, что причиной была «кибератака», а не случайная публикация в соцсетях, как предполагали некоторые. В аккаунте разместили сообщение с официальным извинением на английском и уэльском.
«Мы знаем, что наш аккаунт ранее подвергся кибератаке. Мы приносим извинения тем, кого оскорбил опубликованный материал. Мы уверены, что в данный момент эта проблема уже решена», — говорилось в заявлении.
При этом пресс-секретарь отказался сообщить, как именно был взломан аккаунт.
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Позже чиновник прокомментировал BBC, что причиной была «кибератака», а не случайная публикация в соцсетях/
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