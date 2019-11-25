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Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 декабря
Источник материала: Myfin
Из сигарет Гродненской табачной фабрики «Неман» на 5 копеек дорожают некоторые виды Pall Mall, Rothmans, Kent, на 10 копеек – Vogue.
У «Табак-инвест» повышаются цены на 1-4 копейки на отдельные марки «Корона», «Форт», на 5-10 копеек – на LD, Monte Carlo, Camel, Winston.
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Повышение цен в среднем за пачку планируется в диапазоне 1-10 копеек
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