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Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 декабря

26.11.2019 16:53 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 декабря
фото: Myfin.by
Из сигарет Гродненской табачной фабрики «Неман» на 5 копеек дорожают некоторые виды Pall Mall, Rothmans, Kent, на 10 копеек – Vogue.

У «Табак-инвест» повышаются цены на 1-4 копейки на отдельные марки «Корона», «Форт», на 5-10 копеек – на LD, Monte Carlo, Camel, Winston.

 
 
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Повышение цен в среднем за пачку планируется в диапазоне 1-10 копеек
 
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