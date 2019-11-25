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Минское «Динамо» сыграет с «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ

26.11.2019 17:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 ноября минское хоккейное «Динамо» проведет домашний матч в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубры» на родном льду сыграют против «Адмирала» из Владивостока. Стартовое вбрасывание запланировано на 19.10.

Минское «Динамо» сыграет с «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Зубры» в заключительном матче очередной гостевой серии одержали победу над омским «Авангардом» – 2:1. Минчане находятся на предпоследней 11-й позиции в Западной конференции. На счету «Динамо» 25 очков в 30 играх. «Адмирал» располагается на четвертом месте в Восточной конференции.

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Новости Беларуси. 26 ноября минское хоккейное «Динамо» проведет домашний матч в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубры» на родном льду...
 
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