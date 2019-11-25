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В Германии могут ввести уголовную ответственность за сожжение флагов других стран

26.11.2019 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. В Германии могут ввести наказание за сожжение флагов других государств. С такой инициативой выступила министр юстиции ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии могут ввести уголовную ответственность за сожжение флагов других стран

По ее словам, эпизоды надругательства над флагами все чаще происходят во время различных демонстраций, что оскорбляет чувства граждан той или иной страны. В связи с этим до конца 2019 года планируется создать законопроект, в котором подобные действия будут причисляться к уголовным преступлениям. Для нарушителей будет предусмотрен штраф и даже тюремное заключение сроком до двух лет.

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Новости Германии. В Германии могут ввести наказание за сожжение флагов других государств. С такой инициативой выступила министр юстиции ФРГ, сообщили в программе...
 
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