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В Германии могут ввести уголовную ответственность за сожжение флагов других стран
Источник материала: СТВ
Новости Германии. В Германии могут ввести наказание за сожжение флагов других государств. С такой инициативой выступила министр юстиции ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По ее словам, эпизоды надругательства над флагами все чаще происходят во время различных демонстраций, что оскорбляет чувства граждан той или иной страны. В связи с этим до конца 2019 года планируется создать законопроект, в котором подобные действия будут причисляться к уголовным преступлениям. Для нарушителей будет предусмотрен штраф и даже тюремное заключение сроком до двух лет.
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Новости Германии. В Германии могут ввести наказание за сожжение флагов других государств. С такой инициативой выступила министр юстиции ФРГ, сообщили в программе...
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