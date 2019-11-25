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Цилинская: «Меня уже столько раз обзывали олимпийской чемпионкой, что я сказала, что я ею обязательно стану»

26.11.2019 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Хочется реализовать себя через нынешнее поколение спортсменов?

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Это комплекс родителя такой, да? Конечно, хочется! Потому что меня уже столько раз обзывали олимпийской чемпионкой, что я сказала, что я ею обязательно стану. Неважно как, но я ею стану.

Цилинская: «Меня уже столько раз обзывали олимпийской чемпионкой, что я сказала, что я ею обязательно стану»

Люди в материале: Наталья Цилинская
 
 
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Хочется реализовать себя через нынешнее поколение спортсменов? ...
 
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