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Цилинская: «Меня уже столько раз обзывали олимпийской чемпионкой, что я сказала, что я ею обязательно стану»
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
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Цилинская: «Меня уже столько раз обзывали олимпийской чемпионкой, что я сказала, что я ею обязательно стану»
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Хочется реализовать себя через нынешнее поколение спортсменов? ...
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