Цилинская: «Меня уже столько раз обзывали олимпийской чемпионкой, что я сказала, что я ею обязательно стану»

Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Хочется реализовать себя через нынешнее поколение спортсменов?

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:

Это комплекс родителя такой, да? Конечно, хочется! Потому что меня уже столько раз обзывали олимпийской чемпионкой, что я сказала, что я ею обязательно стану. Неважно как, но я ею стану.