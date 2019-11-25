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Цилинская: «Бабушки не стало, когда мне было 12 лет. Мамы – когда мне было 13. Было непросто, но, может быть, это сделало меня сильнее»
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Наталья Цилинская:
Вадим Щеглов:
Вадим Щеглов:
Наталья Цилинская:
Вадим Щеглов:
Наталья Цилинская:
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Цилинская: «Бабушки не стало, когда мне было 12 лет. Мамы – когда мне было 13. Было непросто, но, может быть, это сделало меня сильнее»
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:Я вот, наверное, с самого детства для себя...
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