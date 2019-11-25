Цилинская: «Бабушки не стало, когда мне было 12 лет. Мамы – когда мне было 13. Было непросто, но, может быть, это сделало меня сильнее»

Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:

Я вот, наверное, с самого детства для себя выработала, может быть, автоматом – тогда я, конечно, этого всего не понимала, но я радовалась каждому дню. Радовалась тому, что есть, радовалась даже в тех невзгодах и печалях, которые бывали, я старалась искать позитив. Я до сих пор так живу.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Почему невзгоды и печали?

Наталья Цилинская:

Я росла с бабушкой и дедушкой. Не было рядом мамы с папой. Мамы сначала не было, потом её не стало. И бабушки не стало, когда мне было 12 лет. Мамы – когда мне было 13. Было непросто, но, может быть, это сделало меня сильнее.

Не знаю, я всё время радуюсь чему-то. Но это, знаете, не смех без причины. Просто жить хорошо!

Вадим Щеглов:

Каким было Ваше детство? Вы сами из Минска?





Наталья Цилинская:

Да, буквально тут рядом, за «железкой» росла. И здесь было всё по-другому – было дико. Но мы здесь обитали летом почти каждые выходные.

Вадим Щеглов:

Тренировки здесь были?

Наталья Цилинская:

Какие тренировки?! Ещё до тренировок… Мы тут знали каждый островок. Мы ходили сюда с бамбуковыми удочками… Ой, здесь всё детство прошло.

Вадим Щеглов:

Вы рыбачили?

Наталья Цилинская:

С пацанами я росла. Конечно.