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Цилинская: «Бабушки не стало, когда мне было 12 лет. Мамы – когда мне было 13. Было непросто, но, может быть, это сделало меня сильнее»

26.11.2019 17:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Я вот, наверное, с самого детства для себя выработала, может быть, автоматом – тогда я, конечно, этого всего не понимала, но я радовалась каждому дню. Радовалась тому, что есть, радовалась даже в тех невзгодах и печалях, которые бывали, я старалась искать позитив. Я до сих пор так живу. 

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Почему невзгоды и печали?

Наталья Цилинская:
Я росла с бабушкой и дедушкой. Не было рядом мамы с папой. Мамы сначала не было, потом её не стало. И бабушки не стало, когда мне было 12 лет. Мамы – когда мне было 13. Было непросто, но, может быть, это сделало меня сильнее.

Не знаю, я всё время радуюсь чему-то. Но это, знаете, не смех без причины. Просто жить хорошо!

Вадим Щеглов:
Каким было Ваше детство? Вы сами из Минска?

Цилинская: «Бабушки не стало, когда мне было 12 лет. Мамы – когда мне было 13. Было непросто, но, может быть, это сделало меня сильнее»

Наталья Цилинская:
Да, буквально тут рядом, за «железкой» росла. И здесь было всё по-другому – было дико. Но мы здесь обитали летом почти каждые выходные.

Вадим Щеглов:
Тренировки здесь были?

Наталья Цилинская:
Какие тренировки?! Ещё до тренировок… Мы тут знали каждый островок. Мы ходили сюда с бамбуковыми удочками… Ой, здесь всё детство прошло.

Вадим Щеглов:
Вы рыбачили?

Наталья Цилинская:
С пацанами я росла. Конечно. 

Люди в материале: Наталья Цилинская
 
Теги: Минск
 
 
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:Я вот, наверное, с самого детства для себя...
 
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