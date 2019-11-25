ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уже 14 погибших и десятки пропавших без вести. В Албании растёт число жертв разрушительного землетрясения

26.11.2019 16:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Албании. 28 человек спасены в результате разбора завалов после землетрясения в Албании. Сотни медиков, пожарных и военных продолжают поиск выживших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списках пропавших без вести десятки фамилий. Продолжает расти количество жертв. Погибли уже 14 граждан. Число пострадавших превысило шесть сотен.

В Албании из-за мощного землетрясения разрушены несколько жилых домов, есть погибшие

Уже 14 погибших и десятки пропавших без вести. В Албании растёт число жертв разрушительного землетрясения

На помощь албанским специалистам прибыли сотрудники экстренных служб из других стран. Участие в поисковых операциях принимают спасатели из Италии, Греции, Франции, Турции, Сербии, Черногории.

По всей стране 26 ноября закрыты школы. Аэропорт Тираны приостановил работу.

Уже 14 погибших и десятки пропавших без вести. В Албании растёт число жертв разрушительного землетрясения

Уже 14 погибших и десятки пропавших без вести. В Албании растёт число жертв разрушительного землетрясения

Уже 14 погибших и десятки пропавших без вести. В Албании растёт число жертв разрушительного землетрясения

Уже 14 погибших и десятки пропавших без вести. В Албании растёт число жертв разрушительного землетрясения

Уже 14 погибших и десятки пропавших без вести. В Албании растёт число жертв разрушительного землетрясения

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Албании. 28 человек спасены в результате разбора завалов после землетрясения в Албании. Сотни медиков, пожарных и военных продолжают поиск выживших,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Шантарович об Олимпиаде в Токио: «Они едут туда не грести – они едут биться со всеми. Это воины»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2019
Пинский Вестник
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь
26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика