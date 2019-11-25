Уже 14 погибших и десятки пропавших без вести. В Албании растёт число жертв разрушительного землетрясения

Источник материала: СТВ

Новости Албании. 28 человек спасены в результате разбора завалов после землетрясения в Албании. Сотни медиков, пожарных и военных продолжают поиск выживших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списках пропавших без вести десятки фамилий. Продолжает расти количество жертв. Погибли уже 14 граждан. Число пострадавших превысило шесть сотен.

В Албании из-за мощного землетрясения разрушены несколько жилых домов, есть погибшие





На помощь албанским специалистам прибыли сотрудники экстренных служб из других стран. Участие в поисковых операциях принимают спасатели из Италии, Греции, Франции, Турции, Сербии, Черногории.

По всей стране 26 ноября закрыты школы. Аэропорт Тираны приостановил работу.



















