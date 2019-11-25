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Уже 14 погибших и десятки пропавших без вести. В Албании растёт число жертв разрушительного землетрясения
Источник материала: СТВ
Новости Албании. 28 человек спасены в результате разбора завалов после землетрясения в Албании. Сотни медиков, пожарных и военных продолжают поиск выживших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В списках пропавших без вести десятки фамилий. Продолжает расти количество жертв. Погибли уже 14 граждан. Число пострадавших превысило шесть сотен.
На помощь албанским специалистам прибыли сотрудники экстренных служб из других стран. Участие в поисковых операциях принимают спасатели из Италии, Греции, Франции, Турции, Сербии, Черногории.
По всей стране 26 ноября закрыты школы. Аэропорт Тираны приостановил работу.
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Уже 14 погибших и десятки пропавших без вести. В Албании растёт число жертв разрушительного землетрясения
Новости Албании. 28 человек спасены в результате разбора завалов после землетрясения в Албании. Сотни медиков, пожарных и военных продолжают поиск выживших,...
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