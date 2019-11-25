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В новогоднюю ночь в Минске устроят музыкальный фейерверк
Источник материала: Партизан
Праздничный фейерверк разукрасит небо над столицей ночью 1 января, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков.
Праздничные гулянья будут организованы на Октябрьской площади с 23:30. Салют же начнется у Дворца спорта в 1:30.
Пиротехническое и лазерное шоу будет сопровождаться музыкальной фонограммой. Продолжительность световой феерии составит 11 минут.
– Планируется использовать большой ассортимент разнообразных современных пиротехнических изделий мировых производителей, – отметил Шестаков.
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Праздничный фейерверк разукрасит небо над столицей ночью 1 января, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома...
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