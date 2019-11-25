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С 1 декабря снова подорожают сигареты

26.11.2019 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 декабря в Беларуси вырастут цены на многие марки сигарет. Информация об этом размещана на сайте Министерства по налогам и сборам. Некоторые сигареты подорожают сразу на 10 копеек.

Гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 декабря поднимает цены на многие марки сигарет. 

К примеру, на 5 копеек подорожают Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure (до 2,55 рубля), Pall Mall Nano Blue, Pall Mall Nano Silver (до 2,3 рубля), Kent Blue, Kent HD Navy Blue, Kent HD Blue, Kent HD Silver, Kent HD White (до 3,3 рубля), на 10 копеек - сигареты Vogue Blue, Vogue Lilas, Vogue Menthe (до 3,8 рубля), 

Компания «Табак-инвест» с 1 декабря в том числе повысит на 1 копейку стоимость Корона стиль (до 1,18 рубля), на 2 копейки - Корона элит (до 1,18 рубля), на 5 копеек - LD Club Lounge (до 2,41 рубля). 

В продаже появятся сигареты Корона KALIPSO Special Gold (по 1,28 рубля), Monte Carlo Evo Fresh Impulse (2,2 рубля), на 10 копеек - Winston Compact Blue (до 2,9 рубля), Sobranie Caster (до 3,15 рубля).  

Предприятие «Беларусьторг» повысит цены в том числе на Vogue LA CIGARETTE LILAS, Vogue LA CIGARETTE MENTHE (с 3,7 до 3,8 рубля), BOND STREET BLUE  SELECTION, BOND STREET PREMIUM SPECIAL (с 1,9 до 1,95 рубля). 

Импортер сигарет «ЭНЕРГО-ОИЛ»  с 1 декабря повысит цены на L&M MOTION и L&M COMPACT (Синий) - с 2,2 до 2,25 рубля. 

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. 

Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.
 
 
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С 1 декабря в Беларуси вырастут цены на многие марки сигарет. Информация об этом размещана на сайте Министерства по налогам и сборам. Некоторые сигареты подорожают...
 
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