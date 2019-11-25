







Из письма АББ в адрес банков следует, что информация будет использована для публикаций в СМИ.





В частности, собирается информация о реализованных в течение последних 2-3 лет проектах по поддержке государственных сельхозпредприятий, крупного, малого и среднего бизнеса на селе.





Также планируется озвучить информацию об оказании материальной и шефской помощи сельхозпроизводителям (колхозам и другим сельхозпредприятиям), об участии банков в развитии агроэкотуризма, социальных программах для сельских жителей, работников сельхозпредприятий.





В том числе, АББ собирает информацию об участии банков в проведении государственных агрофестивалей "Дожинки" и других мероприятий для тружеников села.





Павлу Каллауру "нагрузить" банки и привлечь их к оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным организациям Витебской области. Напомним, Лукашенко 22 ноября в Витебске очередной раз обвинил банковское сообщество в недостаточной поддержке села и поручил председателю правления Нацбанка"нагрузить" банки и привлечь их к оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным организациям Витебской области.





"Павел Владимирович, немедленно займитесь этим", - сказал Лукашенко на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области.





"Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах, а ему все подчинено, мы еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью колхозам - ИФ) не хотят. Поэтому догружайте их - по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается", - продолжил Лукашенко.





При этом он подчеркнул, что вопрос шефской помощи банками сельхозпредприятиям не снимается. "А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает - это сделают другие", - заключил он.



