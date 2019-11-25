15 белорусских университетов модернизируют за счет Всемирного банка

Источник материала: Ежедневник





15 университетов Беларуси смогут модернизировать свою материально-техническую базу за счет займа Всемирного банка.

Соглашение о сотрудничестве может быть подписано в феврале 2020 года. Об этом рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает БЕЛТА.

Чиновник подчеркнул, что материально-техническая база университетов — это один из ключевых ресурсов при повышении качества образования. Совместный проект "связан с созданием новых прорывных направлений", объяснил Касперович.