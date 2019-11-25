Профсоюзы обещают исполнить любое детское желание. Но не все так просто

Источник материала: Горецкий вестник

Федерация профсоюзов объявила новогодний проект «Мечты сбываются». До 8 декабря дети до 16 лет могут присылать письма или видеообращения с самыми сокровенными желаниями.







«Ваши дети уже рассказали, что они хотят получить в подарок на Новый год? Мечтают о чем-то волшебном, необычном и, кажется, даже невероятном? Мы готовы помочь вам исполнить их мечты!» — заверяют организаторы.

Не забывайте ставить в теме письма пометку «Мечты сбываются» и оставлять телефоны для обратной связи. Семь самых оригинальных, добрых и смелых желаний мы воплотим в жизнь под Новый год вместе с нашим Дедом Морозом.

Почему семь? Потому что чудеса должны равномерно распределяться по всей стране. По одному — на каждую область и столицу.

Ребятам из Могилевской области за волшебством обращаться по адресу: evmenkovazn@yandex.by .

Пресс-служба ФПБ