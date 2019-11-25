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Жительница Горок отсудила заработанные деньги у ОАО «Строитель» – в новом номере «Горецкого вестника»

26.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Наталья работала экономистом по договору подряда в ОАО «Строитель». Ей отказались выплатить деньги — мол, на работу не ходила и есть претензии к отчетам. Женщина обратилась за справедливостью в суд.

 

Жительница Горок отсудила заработанные деньги у ОАО «Строитель» – в новом номере «Горецкого вестника»
Наталья обратилась за консультацией к правовому инспектору труда ФПБ Николаю Феськову. Опытный юрист пояснил, что дело выигрышное и надо действовать оперативно. Он бесплатно помог составить исковое заявление. Фото Михаила Левцова

 

Сложно ли было отсудить заработанные деньги у ОАО «Строитель» — читайте в газете «Горецкий вестник» от 27 ноября

 

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28 ноября с 10.00 до 12.00 в кинотеатре «Крыніца» правовой инспектор ФПБ Николай Феськов совместно с прокуратурой проведет прием граждан.


 
 
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  Наталья работала экономистом по договору подряда в ОАО «Строитель». Ей отказались выплатить деньги — мол, на работу не ходила и есть претензии к отчетам. Женщина...
 
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