Жительница Горок отсудила заработанные деньги у ОАО «Строитель» – в новом номере «Горецкого вестника»

Источник материала: Горецкий вестник

Наталья работала экономистом по договору подряда в ОАО «Строитель». Ей отказались выплатить деньги — мол, на работу не ходила и есть претензии к отчетам. Женщина обратилась за справедливостью в суд.







Сложно ли было отсудить заработанные деньги у ОАО «Строитель» — читайте в газете «Горецкий вестник» от 27 ноября

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