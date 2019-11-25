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Жительница Горок отсудила заработанные деньги у ОАО «Строитель» – в новом номере «Горецкого вестника»
26.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Наталья работала экономистом по договору подряда в ОАО «Строитель». Ей
Сложно ли было отсудить заработанные деньги у ОАО «Строитель» — читайте в газете «Горецкий вестник» от 27 ноября
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Жительница Горок отсудила заработанные деньги у ОАО «Строитель» – в новом номере «Горецкого вестника»
Наталья работала экономистом по договору подряда в ОАО «Строитель». Ей отказались выплатить деньги — мол, на работу не ходила и есть претензии к отчетам. Женщина...
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