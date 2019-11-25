Беларусь определили на 73-е место в рейтинге процветающих стран

Источник материала: Аргументы и факты

Британский аналитический центр международной инвестиционной группы Legatum составил рейтинг процветания Legatum Prosperity Index 2019. В список вошли 167 стран, в том числе Беларусь.

При определении места страны в рейтинге авторы исследования опирались на около 300 факторов, объединенных в 12 групп: «экономика», «образование», «предпринимательство», «государственное управление», «здоровье», «инвестиционный климат», «условия жизни», «доступ к рынку и инфраструктура», «окружающая среда», «личная свобода», «безопасность», «социальный капитал».

Беларусь заняла общее 73-е место в рейтинге. При этом лучшие показатели у нашей страны в категориях «образование» (32-е место) и «условия жизни» (45-е место), худшие – в категориях «личная свобода» (145-е место) и «социальный капитал» (143-е место). Авторы отмечают, что самое заметное улучшение по сравнению с десятилетием назад произошло у нас в стране в категории «предпринимательство».

Лидерами общего рейтинга стали преимущественно скандинавские страны. В пятерке лидеров – Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция и Финляндия. Худшие в списке – Центральная Африканская Республика, Йемен и Южный Судан. Наши соседи расположились на следующих позициях: Литва – 33-е место, Латвия – 35-е, Польша – 36-е, Россия – 74-е, Украина – 96-е.