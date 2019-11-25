«После зимы ты его снесешь». Владелец каркасника показал, что стало с его домом через пять лет

Источник материала: Tut.by

Владельцу этого каркасного дома строители-профессионалы говорили, что «после первой зимы снесешь остатки этого куриного домика и будешь строить нормальный». Но вот прошло пять лет, а каркасник стоит. Хозяин по этому поводу даже видео снял — показал, что случилось за это время с утеплителем внутри, как ведет себя деревянная обшивка и плоская кровля, какие проблемы выявились за годы эксплуатации. Получилось очень откровенно.

Автор видео и владелец дома рассказывает, что изначально идея была построить недорогой, компактный, уютный, практичный дом на дачном участке под Минском. Сразу он был одноэтажным. Каркас в нем металлический, собирался на предприятии. В готовом виде (без отделки) обошелся в 8 тысяч долларов.

Вы удивитесь, но у этого дома нет фундамента, он опирается на металлические фермы.

Через год эксплуатации стало понятно, что площади маловато, и владелец собрал модуль второго этажа — в этот раз собственноручно. Подъемным краном его поставили на крышу первого этажа. Два объема теперь соединяет лестница, часть крыши первого этажа превратилась в верхнюю террасу. Второй этаж с материалами обошелся в 6 тысяч долларов.

Многим покажется интересным опыт эксплуатации каркасного дома — холодно ли в нем, не протекает ли крыша, живут ли в стенах мыши? Все подробности — в видео: