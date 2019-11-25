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Лига чемпионов. «Шахтёр» сыграет с сербской «Войводиной»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В рамках третьего раунда квалификации волейбольной Лиги чемпионов к трехкратному чемпиону страны «Шахтёру» едет в гости сербская «Войводина», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Поединок пройдет на площадке Дворца спорта «Уручье» начало 27 ноября в 17.00. На прошлой неделе дружины уже встречались и тогда в родных стенах победила команда из Сербии – 3:0. «Горняки» сделали работу над ошибками и готовы взять реванш.
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Новости Беларуси. В рамках третьего раунда квалификации волейбольной Лиги чемпионов к трехкратному чемпиону страны «Шахтёру» едет в гости сербская...
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