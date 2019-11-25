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Новый резидент «Великого камня» откроет производство пассажирского электротранспорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В индустриальном парке зарегистрировали 60-го участника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Швейцарская компания «Хесс» планирует начать полный цикл производства электротранспорта в 2021 году. Вся продукция предприятия ориентирована на экспорт. А уже в 2019 году работа началась в цехах 17 резидентов белорусско-китайского кластера. В 2020 году число работающих предприятий в парке удвоится.
Даниэль Видмар, глава департамента автобусов и троллейбусов Carrosserie Hess AG:
Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Наши перспективы – до конца этого года таких предприятий будет не меньше 20, а на следующий год таких предприятий должно быть 30.
В эти дни в Минске работает настоящий бизнес-десант из Швейцарии. Несколько десятков топ-менеджеров крупнейших компаний Королевства прилетели в Беларусь на деловой совет двух стран.
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Новости Беларуси. В индустриальном парке зарегистрировали 60-го участника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Швейцарская компания «Хесс» планирует...
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