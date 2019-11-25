ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый резидент «Великого камня» откроет производство пассажирского электротранспорта

26.11.2019 17:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В индустриальном парке зарегистрировали 60-го участника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый резидент «Великого камня» откроет производство пассажирского электротранспорта

Швейцарская компания «Хесс» планирует начать полный цикл производства электротранспорта в 2021 году. Вся продукция предприятия ориентирована на экспорт. А уже в 2019 году работа началась в цехах 17 резидентов белорусско-китайского кластера. В 2020 году число работающих предприятий в парке удвоится.

Новый резидент «Великого камня» откроет производство пассажирского электротранспорта

Даниэль Видмар, глава департамента автобусов и троллейбусов Carrosserie Hess AG:
Мы сотрудничаем со «Штадлером», потому Беларусь для нас знакомая страна. При выборе площадки для производства мы ориентировались на то, что ваша страна очень стабильна.

Новый резидент «Великого камня» откроет производство пассажирского электротранспорта

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
В этом году мы планировали, что 60 резидентов у нас будет по концу года. Мы и достигли этих планов. Возможно, мы их превысим. Самое главное, что уже 17 резидентов начинают осуществлять свою хозяйственную деятельность. Из них 6 предприятий активным образом выпускают продукцию в области машиностроения, электроники, то есть это реальный сектор экономики – получают уже первую продукцию.

Наши перспективы – до конца этого года таких предприятий будет не меньше 20, а на следующий год таких предприятий должно быть 30.

Новый резидент «Великого камня» откроет производство пассажирского электротранспорта

В эти дни в Минске работает настоящий бизнес-десант из Швейцарии. Несколько десятков топ-менеджеров крупнейших компаний Королевства прилетели в Беларусь на деловой совет двух стран.

Люди в материале: Александр Ярошенко, Даниэль Видмар
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В индустриальном парке зарегистрировали 60-го участника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Швейцарская компания «Хесс» планирует...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси резко выросло число краж с банковских карт. Откуда у мошенников данные клиентов банков?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2019
Пинский Вестник
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь
26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика