Во-первых, победой над сильным соперником – 2:1. Во-вторых, огромным белорусским сектором – поболеть за «зубров» в российское Подмосковье приехали примерно 200 человек.





Ну а еще произошел инцидент из-за бело-красно-белых флагов и баннера с изображением Кастуся Калиновского, которые вывесили динамовцы.





Служба безопасности арены потребовала убрать флаги и баннер под угрозой остановки матча. Белорусские болельщики не прислушались к просьбам, оставив атрибутику там, где она висела. В итоге матч никто так и не остановил. К фанатам вопросов больше не было.











К чему вообще баннер с Калиновским на хоккее?

Так поклонники «Динамо» отдали дань памяти лидеру восстания 1863-1864 годов.





В пятницу 22 ноября, как раз накануне матча с «Авангардом», останки Калиновского и еще двух десятков участников национально-освободительного восстания перезахоронили в Вильнюсе.





Повстанцев казнили 22 марта 1864 года на Лукишкской площади. Их тела решили скрыть, тайно закопав на горе Гедиминаса в центре Вильнюса – там в ту пору размещался российский гарнизон.





В 2016-м в Вильнюсе стали переживать за башню, которая стоит на горе Гедимина в центре города. Два оползня поставили под угрозу целостность здания. В феврале следующего года во время работ по обустройству площадки возле горы археологи случайно обнаружили четыре групповых захоронения людей со связанными за спиной руками без гробов.





Археологические и антропологические исследования доказали, что это останки участников восстания 1863-1864 годов, одним из которых оказался Калиновский. Через два с половиной года изучения и проверок в Вильнюсе провели церемонию перезахоронения.





22 ноября гробы с останками повстанцев внесли в специально подготовленную к этому событию часовню на кладбище Расу. Литву и Польшу на церемонии представляли президенты, а вот от Беларуси отпраивли вице-премьера Игоря Петришенко.





Фанаты – о претензиях: «Кто инициатор? Это, конечно же, наше руководство»

Что хотели донести своим баннером с изображением Калиновского динамовские фанаты? Случались ли ранее подобные инциденты со службами безопасности, как это произошло в Балашихе? Мы поговорили с одним из авторов перфоманса, который попросил не раскрывать его личность.





– Какая главная идея у этого баннера?





– Да ничего особенного здесь. Баннеры все время вешаем разные. Нет такого, что один постоянно висит на каждом матче. Если происходит какое-то событие, то к нему можем приурочить отдельный баннер. История с перезахоронением Кастуся Калиновского побудила сделать это.





Все знают, кто он такой, что нашли останки его и других героев. Государственными СМИ да и самому государству, к сожалению, это неинтересно. Однако для нас это важно.





– Долго решались сделать баннер или никаких сомнений не было?





– Да нет, долго не думали. «Давайте сделаем». – «Давайте». Вот и все.





– Не было опасений, что не все на фан-секторе «Динамо» воспримут этот баннер? Все-таки бывают разные взгляды на историю.





– Не знаю, кто отрицательно относится к Калиновскому. Таких людей в Беларуси не встречал. Даже если бы и знал, то о чем мне с ними общаться? Калиновского и в Советском Союзе считали героем, проходили в школе его. Поэтому, думаю, к нему точно никто отрицательно не относится.





– Нет сожаления, что практически только вы подняли тему с Калиновским, а фанаты других белорусских клубов обошли ее стороной?





– Это же не делается для чего-то, чтобы кто-то там написал. Мы вешали баннер для себя, а не для кого-то. Может быть, где-то еще висел, я не знаю.





– На каждом выездном матче на динамовском секторе висит бело-красно-белый флаг. Как к нему относятся в России?





– Да нормально в общем. Хотя в каждой стране немного по-разному. К примеру, две недели назад в Германии, когда там играла футбольная сборная, не давали повесить флаги.





Показали письмо от АБФФ, где просили не пускать людей на сектор с бело-красно-белыми флагами и обратить пристальное внимание на людей с «Погоней». Думаю, немцам вообще все равно было. Это делают наши товарищи.





Помню, был в Праге. Кто-то из посольства позвонил и попросил снять флаги. В России людям в основном все равно. Тем более в Германии, Чехии...





Кстати, в Латвии жестче всего с этим. Непонятно почему. Такая служба безопасности. Там категорически не пропускают с нашими флагами. Даже если пронесешь, повесишь на сектор, то придут и попросят снять. Говорят, правила такие.





Но ведь нельзя вешать запрещенную символику, а бело-красно-белый флаг к ней не относится, правда? Как можно зарегистрировать национальную символику? Но, думаю, инициаторами становятся наши товарищи из посольств и им подобные, которые, в первую очередь, пытаются выслужиться.





– И в Балашихе, где у входа на сектор фотографировали все баннеры, тоже они были инициаторами?





– Когда фотографируют баннеры – это нормально. Везде так делают, чтобы не было ничего запрещенного. Кто инициатор? Это, конечно же, наше руководство.





– Клубное?





– Не знаю. Может, из «Динамо», может, из посольства или федерации.





– Вообще со стороны клуба были претензии, что на каждом выездном матче вешаете бело-красно-белый флаг?





– Конечно. Они же все в системе работают. Посмотрите, кто руководит клубом. Что футбольным, что хоккейным. Что федерациями. И становится все понятно.





– Насколько понимаю, к рекомендациям не прислушиваетесь?





– Ну так а что они могут сделать нам? Максимум позвонить в службу безопасности принимающей команды. Ну придет охрана, как в Балашихе, где мы в 20 человек стали и сказали, что ничего снимать не будем. Погрозили прекратить матч? Нас это не испугало. Они постояли и ушли. Вот и все.





Никому не нужны еще бОльшие проблемы из-за того, что кто-то кому-то позвонил и попросил. Принимающему клубу это нужно меньше всего. Если видят, что никаких там свастик, никаких призывов к свержению государственной власти нет, то зачем кому-то мешать смотреть хоккей и поддерживать команду? Там обычные люди работают.





– Ранее сталкивались на выездных матчах с требованиями снять баннер под угрозой остановки игры?





– Ну конечно. Случается такое. Помню, был баннер, на которым написано «Крывія». Объяснял раз десять, что это такое.





– Футболистов сборной не удивить национальными флагами на секторе. Не замечали, как на них реагируют хоккеисты?





– Точно так же реагируют. Спокойно едут к фан-сектору и благодарят за поддержку.





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«Трибуна» связалась с минским «Динамо» для комментария по инциденту в Балашихе. В клубной пресс-службе лишь сообщили, что не владеют информацией о просьбах к службе безопасности арены убрать баннер с Калиновским и бело-красно-белые флаги.





Кастуся вывесили и в Борисове

Память Калиновского почтили баннером и фанаты БАТЭ. «Желто-синие» вывесили изображение лидера повстанцев на матче с минским «Динамо» в воскресенье.







