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В слуцком медицинском колледже проходит чемпионат игры "Что? Где? Когда?"
26.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В текущем году в Слуцке проводится уже пятый закрытый районный чемпионат по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?" между командами предприятий города и района. Об этом SlutskGorod сообщила Анна Русак, заместитель директора по воспитательной работе УО «Слуцкий государственный медицинский колледж».
Команда «Адреналин», состоящая из сотрудников УО «Слуцкий государственный медицинский колледж», в интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" принимает участие с первого сезона.
В продолжение этой традиции по инициативе администрации Слуцкого медицинского колледжа в 2019/2020 учебном году организовано проведение чемпионата колледжа по интеллектуальным играм для учащихся. Игры проводятся ежемесячно.
В октябре прошел первый этап чемпионата, в котором приняли участие восемь команд. Учащиеся отвечали на 20 вопросов «Своей игры» и 20 вопросов игры «Что? Где? Когда?».
Во втором туре в ноябре число команд-участников увеличилось до девяти. По итогам двух игр на третьем месте оказались «Фельдшера удачи», на втором – прекрасно дебютировавшая команда «Ok, Google!», а на первом - команда «Империум Человечества».
Судя по боевому настроению команд-участниц, лёгких побед в предстоящих турах не предвидится, конкуренция за призовые места будет серьёзной, а интрига будет сохраняться на протяжении всего чемпионата.
Slutsk-Gorod.by
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В текущем году в Слуцке проводится уже пятый закрытый районный чемпионат по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?" между командами предприятий города и района.
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