Стартовала акция в помощь онкобольным детям «Стань волшебником – подари детям праздник!»

Источник материала: Слуцк Город





Солигорское отделение «БРО «Дети в беде» объявляет о старте традиционной новогодней акции для онкобольных детей «Стань волшебником – подари детям праздник!» Всех, кому не безразлична судьба ребят, приглашают принять участие в акции. Об этом SlutskGorod сообщила Оксана, представитель организации.

Солигорское отделение «БРО «Дети в беде» курирует около 40 онкобольных детей. Идея акции, которая проходит уже в четвёртый раз, проста: сотворить маленькое чудо для тех, кто по разным причинам об этом только мечтает.

В этом году акция «Стань волшебником – подари детям праздник!» стартовала 25 ноября и продлится до 10 января 2020 года.





22 декабря 2019 года в кафе «Цветной Джем» для ребят состоится новогоднее представление. Создать настоящую праздничную атмосферу для них приглашают всех желающих. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно заранее купить подарок и передать его кураторам.

В Слуцке сбором подарков занимается Жанна Озёрная . Связаться с ней можно по телефонам: +375 (29) 160 63 95; +375 (29) 603 80 01





Телефоны для связи в Солигорске:

+375 (44) 577 92 11 - Инна Николаевна Курс (председатель Солигорского отделения ОО "БРО "Дети в беде");

+375 (29) 685 71 23 - Оксана (по связям с общественностью) ;

+375 (44) 708 07 64 - Апполинария (куратор).

Дети уже в предвкушении праздника, ведь они точно знают, что каждый год он дарит им новые чудеса и незабываемые эмоции. В канун Нового года, самого волшебного и доброго праздника, мы хотим, чтобы каждый ребенок получил желанный подарок и ощутил любовь, заботу и внимание!

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