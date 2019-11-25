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Шутки кончились. Какую работу оставит человеку искусственный интеллект

26.11.2019 17:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Шутки кончились. Какую работу оставит человеку искусственный интеллект

фото: forbes.ru

Вопреки расхожему мнению искусственный интеллект не лишит людей работы, а создаст новые рабочие места. Правда, это будут новые, до сих пор не существовавшие профессии

Люди испытывают страх перед роботами и серьезно опасаются искусственного интеллекта (ИИ). Отчасти в этом виновата массовая культура, педалирующая тематику «восстания машин», образы злонамеренных андроидов и безразличного к переживаниям человека вездесущего ИИ. Но есть и более реальные причины для страхов. Например, перспектива обесценивания человеческих кадров, труд которых якобы полностью заменят роботы и компьютеры.

Тем не менее прогресс не остановить: исследование Accenture предсказывает повышение производительности труда и рост прибыльности бизнеса на 40% за счет внедрения ИИ-решений в практике компаний.

Существует ряд рутинных рабочих задач, которые с развитием машин будут полностью переданы им на откуп, что вызовет исчезновение ряда профессий. С другой стороны, по мере развития ИИ-решений пропорционально будет расти и окно возможностей для профессионального развития людей в этой области. И мы говорим здесь о специальностях, ранее не существовавших.

Первое поколение, не зря окончившее вуз

Технологическая революция потребует от «технарей» пересмотреть ценность полученных в вузе знаний, которые казались избыточными и ненужными. Не секрет, что объем информации в рамках классических курсов в техвузах значительно превосходит практические потребности подавляющего большинства организаций.

Революция рынка труда за счет развития ИИ для таких людей — прекрасный шанс влиться в процесс стремительного преобразования многих сторон жизни, причем у некоторых получится возглавить этот процесс, по крайней мере на его локальных участках. ИИ позволит раскрыть нереализованный потенциал фундаментального образования (все равно, технического или гуманитарного) в гораздо большей степени, чем это возможно в сложившихся карьерных сценариях.

Работы в ИИ хватит всем. Например, для обучения ИИ нужно делать огромное количество различных разметок фотографий или текстов. Такую работу может делать практически любой человек. Здесь становятся возможными социально значимые проекты в ИИ: подобные задания можно поручить, например, студентам или пенсионерам.

Воспитатели чат-ботов

Еще в 2017 году Gartner прогнозировал, что к 2020 году ИИ сможет полностью автоматизировать 1,8 млн рабочих мест по всему миру. При этом адаптация ИИ-технологий к практике компаний поможет создать 2,3 млн новых позиций для сотрудников-людей. Таким образом, ИИ обеспечит чистый прирост в 500 000 рабочих мест. Как это произойдет?

Многие ИИ-задачи потребуют людей, не обладающих глубокими знаниями в технической области, без профильных компьютерных знаний и практических навыков — тех, в услугах которых ИТ-отрасль раньше не испытывала никакой потребности. К примеру, драматурги и сценаристы смогут найти свое применение в работе по обучению и эволюции чат-ботов: это творческая работа, требующая детального продумывания множества возможных путей развития диалога с человеком. Только креативный человек с навыком текстовой работы сможет сопровождать «рост» чат-бота на протяжении всего эволюционного цикла.

Шутки про гуманитариев, кричащих в фастфуде «Свободная касса!», с развитием ИИ также станут менее актуальными: открывается масса возможностей в области обработки машинами естественных языков, так что выпускникам филфака можно уже сегодня начинать готовиться к новому карьерному пути.

Задумайтесь, сколько людей в детстве мечтали об интересной творческой жизни, об уникальной новой профессии, которая подарит им массу эмоций и принесет пользу окружающим. Большинству из нас эти устремления воплотить не вполне удается. Их жизнь — это пятидневка, офис, перекладывание отчетов и счетов. И это не потому, что люди не способны на большее: по разным причинам их потенциал оказался не востребован, не раскрылся. ИИ-вторжение заставит «шевелиться» тех, кто когда-то махнул на себя рукой и смирился с привычным ходом карьеры и жизни в целом.

ИИ-профессии, которых пока нет

Вот лишь несколько наиболее очевидных новых профессий будущего, которые возникнут на стыке человеческого и машинного участия.

В первую очередь это специалисты по эмпатии. Уже существуют системы машинного обучения, позволяющие чат-ботам типа Siri и Alexa реагировать на вопросы людей с глубоким пониманием, состраданием и даже юмором. Это могут быть, к примеру, проблемы, связанные с потерей багажа, покупкой некачественного продукта или неисправностью в работе бытовой техники. Однако эмпатии нужно учить: машина не может сгенерировать ее самостоятельно.

В контексте чат-ботов перспективна профессия специалиста по обучению мировоззрению и локализации. Чат-боты будущего должны считывать локальную специфику региона и общества, в которых они работают.

Специалист по интерпретации алгоритмов — еще одна перспективная ИИ-профессия. Если система совершает ошибку, такому специалисту необходимо определить алгоритм, который к ней привел, и внести необходимые коррективы.

Специалист по безопасности систем искусственного интеллекта: его задача сделать все возможное, чтобы предвидеть непреднамеренные действия ИИ с возможными негативными последствиями.

Специалист по обеспечению устойчивости работает над тем, чтобы системы искусственного интеллекта функционировали надлежащим образом, не выходя за пределы этических нормативов по отношению к человеку и обществу.

Век живи — век учись

Уже в среднесрочной перспективе ИИ радикально преобразит процесс профессионального обучения, придав ему перманентный характер. Объясняется это просто: за ростом возможностей и перспектив ИИ человеку нужно будет поспевать ровно с той скоростью, которую он сам и задает развитию этой технологии. Обратной дороги нет: исследование Genpact показало, что 88% топ-менеджеров в технологических компаниях считают, что ИИ начнет радикально преобразовывать повседневную жизнь в ближайшие 3 года.

Более того: чем чаще люди используют ИИ-решения в своей жизни, тем больше они склонны им доверять. 41% опрошенных заявили, что ИИ-решения изменили некоторые важные аспекты их повседневности, 35% оценили эти изменения как положительные. Негативно к ИИ настроены лишь 11%.

Лариса Малькова, Forbes

 
 
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Вопреки расхожему мнению искусственный интеллект не лишит людей работы, а создаст новые рабочие места. Правда, это будут новые, до сих пор не существовавшие...
 
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