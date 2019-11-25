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В Ивацевичах подросток прикинулся девушкой и вымогал деньги в соцсети

26.11.2019 17:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Ивацевичах подросток прикинулся девушкой и вымогал деньги в соцсети
Фото из открытых источников

Как стало известно, в правоохранительные органы обратился 23-летний житель Ивацевичей. Он сообщил, что у него вымогает деньги девушка, с которой он познакомился через социальную сеть.

В Ивацевичах подросток прикинулся девушкой и вымогал деньги в соцсети В Гродно 35-летний мужчина совращал детей через социальные сети

Как рассказала старший инспектор ОИОС УВД Брестского облисполкома Александра ЗАХАРОВА, от имени привлекательной девушки с жертвой переписывался 15-летний подросток. В ходе переписки он получил от 23-летнего парня конфиденциальную информацию и за ее неразглашение потребовал 300 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 208 УК Республики Беларусь («Вымогательство»). Расследование продолжается.

 
Теги: Гродно
 
 
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По факту вымогательства возбуждено уголовное дело.
 
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