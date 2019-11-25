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Как подарить мужу квартиру?

26.11.2019 16:47 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Может ли жена подарить мужу квартиру, приобретенную в браке? Собственником ее по всем документам являюсь я (супруга). Что для этого необходимо?

Татьяна, Каменец.

Нотариус Елена ДЖАНЛАТЯН:

— Имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом, если иное не предусмотрено Брачным договором. То есть, Брачный договор может изменить режим общей совместной собственности путем установления собственности одного супруга (как вариант: объект переходит в собственность Вашего супруга). Так же нотариус по письменному заявлению супругов может выдать одному из них или обоим супругам свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, нажитом супругами в период брака (далее — свидетельство о праве собственности). Свидетельство о праве собственности супругам (бывшим супругам) в отношении недвижимого имущества выдается нотариусом по месту нахождения недвижимого имущества. Свидетельство о праве собственности выдается при отсутствии спора в отношении имущества, нажитого супругами в период брака, и (или) при отсутствии брачного договора, изменяющего режим такого имущества. Супруги могут вступать между собой во все не запрещенные законодательством Республики Беларусь имущественные сделки относительно имущества, являющегося собственностью каждого из них. Иными словами, можно определить долю каждого супруга в праве собственности на имущество, нажитое супругами в период брака. А затем возможно дарение (либо иная сделка) доли в праве собственности в пользу другого супруга. Потребуются документы супругов, удостоверяющие их личности, документ, подтверждающий факт брачных отношений, правоустанавливающий документ на недвижимое имущество, выписка из регистрационной книги территориальной организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Более подробную консультацию можно получить, обратившись к любому нотариусу, который выяснит все обстоятельства предстоящего нотариального действия.

 
 
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