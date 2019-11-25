Оказывается, в сети есть целый сериал по книге «Оно». В нём 52 серии!

Источник материала: KYKY

«Нож» отыскал индийский сериал, снятый по книге Стивена Кинга «Оно». Его удобно смотреть хотя бы потому, что все 52 серии уже доступны на YouTube. А транслировался проект с 1997 по 1998 год.

Индийская версия «Оно» называется «Woh». В этом телепроекте клоун слегка трансформировался: он похож на обычного маньяка, но со способностями – например, он может раствориться в воздухе. А с развитием событий зритель понимает, что клон – это призрак мертвого мужчины, который совершил суицид после того, как его отвергла женщина. Избавиться от него нужно путем воскрешения.

Есть пара нюансов: «Woh» доступен только на хинди, однако развитие сюжета интуитивно понятно (иногда). Второй нюанс – некоторые культовые сцены были изменены. Например, момент с плывущим корабликом решили подать иначе – в индийском сериале кораблик уже плывет не в канализационный сток, а в бассейне.