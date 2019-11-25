ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оказывается, в сети есть целый сериал по книге «Оно». В нём 52 серии!

26.11.2019 17:50 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

«Нож» отыскал индийский сериал, снятый по книге Стивена Кинга «Оно». Его удобно смотреть хотя бы потому, что все 52 серии уже доступны на YouTube. А транслировался проект с 1997 по 1998 год.

Индийская версия «Оно» называется «Woh». В этом телепроекте клоун слегка трансформировался: он похож на обычного маньяка, но со способностями – например, он может раствориться в воздухе. А с развитием событий зритель понимает, что клон – это призрак мертвого мужчины, который совершил суицид после того, как его отвергла женщина. Избавиться от него нужно путем воскрешения.

Есть пара нюансов: «Woh» доступен только на хинди, однако развитие сюжета интуитивно понятно (иногда). Второй нюанс – некоторые культовые сцены были изменены. Например, момент с плывущим корабликом решили подать иначе – в индийском сериале кораблик уже плывет не в канализационный сток, а в бассейне.

Читайте по теме: 20 лучших сериалов 2019 года по версии KYKY

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Нож» отыскал индийский сериал, снятый по книге Стивена Кинга «Оно». Его удобно смотреть хотя бы потому, что все 52 серии уже доступны на YouTube. А транслировался...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ивацевичах подросток прикинулся девушкой и вымогал деньги в соцсети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2019
Пинский Вестник
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь
26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика