Известный белорусский комментатор Владимир Новицкий ушел на пенсию

Известный белорусский спортивный комментатор Владимир Новицкий написал заявление об уходе с телеканала «Беларусь 5». Причина – выход журналиста на пенсию, отмечает портал by.tribuna.com .

На телевидении 65-летний Владимир Новицкий работал с 1981 года. За это время он успел поработать на десяти Олимпийских играх. В основном журналист комментировал хоккейные и футбольные матчи.

По словам комментатора, один из самых памятных его репортажей – матч олимпийского хоккейного турнира 2002 года «Беларусь – Швеция», когда наши игроки праздновали победу.