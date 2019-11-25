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Известный белорусский комментатор Владимир Новицкий ушел на пенсию

26.11.2019 18:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Известный белорусский комментатор Владимир Новицкий ушел на пенсию
Фото из открытых источников

Известный белорусский спортивный комментатор Владимир Новицкий написал заявление об уходе с телеканала «Беларусь 5». Причина – выход журналиста на пенсию, отмечает портал by.tribuna.com.

Известный белорусский комментатор Владимир Новицкий ушел на пенсию Владимир Новицкий: «В эпоху Интернета болельщики подкованы не только в фактах, но и в аргументах»

На телевидении 65-летний Владимир Новицкий работал с 1981 года. За это время он успел поработать на десяти Олимпийских играх. В основном журналист комментировал хоккейные и футбольные матчи.

По словам комментатора, один из самых памятных его репортажей – матч олимпийского хоккейного турнира 2002 года «Беларусь – Швеция», когда наши игроки праздновали победу.

 
 
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65-летний журналист написал заявление об уходе с канала «Беларусь 5».
 
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