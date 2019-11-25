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Известный белорусский комментатор Владимир Новицкий ушел на пенсию
26.11.2019 18:06 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Известный белорусский спортивный комментатор Владимир Новицкий написал заявление об уходе с телеканала «Беларусь 5». Причина – выход журналиста на пенсию, отмечает портал
На телевидении 65-летний Владимир Новицкий работал с 1981 года. За это время он успел поработать на десяти Олимпийских играх. В основном журналист комментировал хоккейные и футбольные матчи.
По словам комментатора, один из самых памятных его репортажей – матч олимпийского хоккейного турнира 2002 года «Беларусь – Швеция», когда наши игроки праздновали победу.
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65-летний журналист написал заявление об уходе с канала «Беларусь 5».
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