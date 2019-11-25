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Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

26.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

28 ноября с 10.00 до 12.00 в Вороновском районном исполнительном комитете по адресу: г.п. Вороново, ул. Советская, д. 34, кабинет №31 (председателя Вороновского районного объединения профсоюзов), главный правовой инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов Инна Владимировна Мельникова проведет профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений.

Одновременно будет работать прямая линия по телефону 2-16-34.

 

30 ноября с 9.00 до 12.00 заместитель председателя Вороновского райисполкома, курирующий вопросы строительства, газификации, жилищно-коммунального хозяйства, Гражина Михайловна Крахмальчик по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.

 
 
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28 ноября с 10.00 до 12.00 в Вороновском районном исполнительном комитете по адресу: г.п. Вороново, ул. Советская, д. 34, кабинет №31 (председателя Вороновского районного...
 
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