Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

Источник материала: Вороновская газета





28 ноября с 10.00 до 12.00 в Вороновском районном исполнительном комитете по адресу: г.п. Вороново, ул. Советская, д. 34, кабинет №31 (председателя Вороновского районного объединения профсоюзов), главный правовой инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов Инна Владимировна Мельникова проведет профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений.

Одновременно будет работать прямая линия по телефону 2-16-34.

30 ноября с 9.00 до 12.00 заместитель председателя Вороновского райисполкома, курирующий вопросы строительства, газификации, жилищно-коммунального хозяйства, Гражина Михайловна Крахмальчик по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.