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Безвизовые Дед Мороз и Снегурочка путешествуют по Гродненщине в поисках елки в Елке
26.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Агрогородок Елка на Зельвенщине уже готовится встречать почетных гостей.
А как же иначе, ведь прибыли они, как сами рассказывают, с самого Северного полюса,
И путешествуют дальше в поисках елки в
Также главные герои праздника помогут выбрать победителей в конкурсе на лучший новогодний двор, пригласят всех в самый большой хоровод, а вечером – на фаер-шоу. Гости смогут похвастать новогодними фамилиями, а самые «тематические» получат призы.
В программе много забав. Организаторы готовы даже к капризам погоды. Не будет снега – можно побросаться бутафорскими снежками и шишками или принять участие в конкурсе «катание жен на санках, запряженных мужем, по траве» и многих других. Можно посетить выставку оригинальных
Гостей на праздник в Елке ждут 7 декабря к 16.00.
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Агрогородок Елка на Зельвенщине уже готовится встречать почетных гостей. А как же иначе, ведь прибыли они, как сами рассказывают, с самого Северного...
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