Безвизовые Дед Мороз и Снегурочка путешествуют по Гродненщине в поисках елки в Елке

Источник материала: Вороновская газета





Агрогородок Елка на Зельвенщине уже готовится встречать почетных гостей.

воспользовавшись безвизовым режимом. Сказка или правда? Можете спросить при встрече. Главные новогодние герои уже побывали в самых разных уголках Принеманья, посетили Августовский канал, музей писанки в Сопоцкине, даже заглянули в Сморгонь на областные «Дажынкі». А как же иначе, ведь прибыли они, как сами рассказывают, с самого Северного полюса,Сказка или правда? Можете спросить при встрече. Главные новогодние герои уже побывали в самых разных уголках Принеманья, посетили Августовский канал, музей писанки в Сопоцкине, даже заглянули в Сморгонь на областные «Дажынкі».







Елке – агрогородке с самым зимним названием. Именно здесь они планируют показать маленькое волшебство и зажечь огни на новогодней елке уже 7 декабря и, возможно, поселиться в резиденции Деда Мороза, которая откроется в агрогородке. И путешествуют дальше в поисках елки в– агрогородке с самым зимним названием. Именно здесь они планируют показать маленькое волшебство и зажечь огни науже 7 декабря и, возможно, поселиться в резиденции Деда Мороза, которая откроется в агрогородке.





Также главные герои праздника помогут выбрать победителей в конкурсе на лучший новогодний двор, пригласят всех в самый большой хоровод, а вечером – на фаер-шоу. Гости смогут похвастать новогодними фамилиями, а самые «тематические» получат призы.





елок , прокатиться в новогодней карете, купить на память брошь-елку, угоститься горячими напитками, блинами и ароматными пряниками. В программе много забав. Организаторы готовы даже к капризам погоды. Не будет снега – можно побросаться бутафорскими снежками и шишками или принять участие в конкурсе «катание жен на санках, запряженных мужем, по траве» и многих других. Можно посетить выставку оригинальных, прокатиться в новогодней карете,на память брошь-елку, угоститься горячими напитками, блинами и ароматными пряниками.

Гостей на праздник в Елке ждут 7 декабря к 16.00.













Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА

Фото: kultura.grodno.by https://grodnonews.by