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Безвизовые Дед Мороз и Снегурочка путешествуют по Гродненщине в поисках елки в Елке

26.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Безвизовые Дед Мороз и Снегурочка путешествуют по Гродненщине в поисках елки в Елке

Агрогородок Елка на Зельвенщине уже готовится встречать почетных гостей.

А как же иначе, ведь прибыли они, как сами рассказывают, с самого Северного полюса, воспользовавшись безвизовым режимом. Сказка или правда? Можете спросить при встрече. Главные новогодние герои уже побывали в самых разных уголках Принеманья, посетили Августовский канал, музей писанки в Сопоцкине, даже заглянули в Сморгонь на областные «Дажынкі».
 
Безвизовые Дед Мороз и Снегурочка путешествуют по Гродненщине в поисках елки в Елке
Безвизовые Дед Мороз и Снегурочка путешествуют по Гродненщине в поисках елки в Елке
 
И путешествуют дальше в поисках елки в Елке – агрогородке с самым зимним названием. Именно здесь они планируют показать маленькое волшебство и зажечь огни на новогодней елке уже 7 декабря и, возможно, поселиться в резиденции Деда Мороза, которая откроется в агрогородке.
 
Безвизовые Дед Мороз и Снегурочка путешествуют по Гродненщине в поисках елки в Елке
 
Также главные герои праздника помогут выбрать победителей в конкурсе на лучший новогодний двор, пригласят всех в самый большой хоровод, а вечером – на фаер-шоу. Гости смогут похвастать новогодними фамилиями, а самые «тематические» получат призы.
 
Безвизовые Дед Мороз и Снегурочка путешествуют по Гродненщине в поисках елки в Елке
 
В программе много забав. Организаторы готовы даже к капризам погоды. Не будет снега – можно побросаться бутафорскими снежками и шишками или принять участие в конкурсе «катание жен на санках, запряженных мужем, по траве» и многих других. Можно посетить выставку оригинальных елок, прокатиться в новогодней карете, купить на память брошь-елку, угоститься горячими напитками, блинами и ароматными пряниками.
Гостей на праздник в Елке ждут 7 декабря к 16.00.
 
Безвизовые Дед Мороз и Снегурочка путешествуют по Гродненщине в поисках елки в Елке
Безвизовые Дед Мороз и Снегурочка путешествуют по Гродненщине в поисках елки в Елке
Безвизовые Дед Мороз и Снегурочка путешествуют по Гродненщине в поисках елки в Елке
Безвизовые Дед Мороз и Снегурочка путешествуют по Гродненщине в поисках елки в Елке
Безвизовые Дед Мороз и Снегурочка путешествуют по Гродненщине в поисках елки в Елке
Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
Фото: kultura.grodno.by
https://grodnonews.by
 
 
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Агрогородок Елка на Зельвенщине уже готовится встречать почетных гостей. А как же иначе, ведь прибыли они, как сами рассказывают, с самого Северного...
 
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