Не ходите ночью без фликера гулять…

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси Правила дорожного движения обязывают пешеходов в темное время суток двигаться вдоль проезжей части со световозвращающими элементами. Ежегодно осенью сотрудники ГАИ проводят большую профилактическую работу и еще раз напоминают о важности фликера. В один из ноябрьских вечеров корреспонденты «ВГ» отправились в рейд с инспекторами.







Напомним, что все ситуации, когда пешеход обязан носить световозвращающие элементы и когда ему это рекомендуется, прописаны в четвертой главе ПДД «Права и обязанности пешеходов». К примеру, 17-й пункт Правил гласит, что при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток человек обязан обозначить себя фликером. Если игнорировать это требование, можно получить штраф до трех базовых величин, а в состоянии алкогольного опьянения — и до пяти базовых. Точно такое же наказание последует, если вы двигаетесь на велосипеде или ведете за собой мопед, не обозначив себя специальными элементами. Причем неважно, в пределах населенного пункта или нет. В других ситуациях, например, когда вы передвигаетесь по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожках неосвещенных улиц в городе или деревне либо переходите через необорудованные светофорами переходы, вам могут лишь порекомендовать обозначить себя фликерами.

Выезжаем в рейд в направлении агрогородка Бенякони по автодороге М11. Это автодорога международного значения, входящая в европейский маршрут Е85. Отличительная ее особенность в нашем районе в том, что она ведет к погранпереходу с Литовской Республикой. Уже при подъезде к повороту на деревню Еткишки начинается «хвост» из большегрузных автомобилей.

— Этой дороге уделяем особое внимание, — говорит старший лейтенант милиции Максим Тункель. — Участок аварийноопасный. Летом прошлого года здесь произошло ДТП, в котором погиб пешеход.







Тут же встречаем первого нарушителя. По обочине дороги идет мужчина, не обозначенный световозвращающими элементами. Он оказался водителем стоящей в очереди фуры. Ему выписывают минимальный штраф в одну базовую. Не прошло и пяти минут, как попадается еще один нарушитель. И снова водитель большегруза. Оправдывается, что «выскочил на минутку к товарищу». Но, закон есть закон…

— Может не стоит так строго с водителями? — спрашиваю у младшего лейтенанта Андрея Мингилевича.

— Это за рулем он — водитель, а как только покинул машину — пешеход. Правила для всех одни, — отвечает инспектор.







Возвращаемся в Вороново. Проезжаем по некоторым улицам, на которых не обустроены тротуары. На улице Весновой встречаем девушку идущую по дороге и не обозначенную световозвращающими элементами. На первый раз — предупреждение и… фликер в подарок.







Может возникнуть вопрос: а точно в первый раз «попался» этот нарушитель? Инспектор всегда ответит со стопроцентной уверенностью. Ведь в оснащении экипажа машины ГАИ есть планшет с базой нарушителей. Если когда-нибудь гражданин Республики Беларусь привлекался к ответственности, гаджет это «подскажет». Для этого даже не нужен паспорт, достаточно ввести ФИО нарушителя.







Продолжая колесить по поселку, выявили еще одного «темного» пешехода. И снова это оказалась представительница прекрасного пола. Инспектор ограничивается предупреждением и, конечно же, дарит фликер.







— Количество нарушителей год от года снижается, — констатирует Максим Тункель. — Но ситуация далека от идеальной. В среднем за смену мы выявляем 3-4 пешехода без фликера. В том, чтобы стать заметнее на дороге есть намного больший смысл, нежели в том, чтобы рассчитывать на банальное везение или надеяться на «шестое чувство» водителя, который, кстати, со стопроцентной гарантией увидит только обозначенного в темноте пешехода.

Сергей ГРИЧИК.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

КСТАТИ:

Считается, что фликеры белого и лимонного оттенков обладают наиболее оптимальным световозвращающим эффектом в сравнении с тем же значком, к примеру, темно-синего цвета.