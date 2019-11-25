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Модный дом продает одежду, которой нет. Почему так дорого и для чего она нужна?

26.11.2019 18:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Модный дом продает одежду, которой нет. Почему так дорого и для чего она нужна?

фото: maximonline.ru

Эта одежда существует только в вашем телефоне, но эксперты считают, что вскоре это станет полноценной индустрией.

Дом цифровой моды The Fabricant продает красивые платья, которые стоят приличных денег, но которых на самом деле не существует. Добро пожаловать в будущее, пишет журнал Максим.

Суть такова. Вы покупаете одежду, и она приходит в виде скина для фото, которое потом можно выложить в соцсети.

Не сказать, что виртуальная одежда стоит бюджетно. Например, настоящее дизайнерское платье обойдется в 10 тысяч долларов, а его цифровая модель — в 1в. Но для фото в «Инстаграме» не важно, не правда ли?

А еще есть нюанс. Платить 11 долларов придется за одну фотку, под которую подгонят виртуальную одежду. Хотите запилить сторис? Извольте отдавать деньги за каждый модный снимок.

 
 
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Эта одежда существует только в вашем телефоне, но эксперты считают, что вскоре это станет полноценной индустрией.
 
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